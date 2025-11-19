Fundación Cibervoluntarios destaca a mujeres líderes en tecnología en la última edición de 'InnovadorasTIC'

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cibervoluntarios ha presentado la última edición del libro gratuito Innovadoras TIC 'Mujeres referentes del siglo XXI', una publicación para impulsar a innovadoras tic en el ámbito del emprendimiento y la innovación.

En un momento en el que menos del 20% de especialistas digitales en España son mujeres, según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el programa Innovadoras TIC ya ha formado a más de 2.300 jóvenes en más de un centenar de talleres gratuitos con ejemplos prácticos de mujeres líderes por toda España.

"InnovadorasTIC es una iniciativa que lleva 10 años visibilizando mujeres líderes del siglo XXI", ha recordado la presidenta de Fundación Cibervoluntarios, Yolanda Rueda, mientras que para la directora de Impacto Social y Capital Humano de Fundación Cibervoluntarios, Yisel Ramírez, "es necesario romper con la idea inculcada desde la infancia de que la tecnología no es para chicas".

En el marco del Día de la Mujer Emprendedora, que se celebra cada 19 de noviembre, el evento ha contado con una mesa redonda en la que se ha tratado la trayectoria de seis perfiles disruptivos que ponen en alza la innovación y el empoderamiento de mujeres en el área STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, es español) pioneras en ámbitos como la informática, la protección de datos, la divulgación científica, la robótica o la inteligencia artificial.

"Hay mujeres que han tenido que trabajar diez veces más para ser vistas si las comparamos con su homólogo masculino. Ahora podemos dar una visión que quite parte de esa carga a las mujeres que vengan detrás", ha argumentado la abogada especializada en IA y protección de datos, Elena Gil.

Por su parte, la investigadora en IA por la Universidad de Santiago de Compostela, María Alonso, ha resaltado que las mujeres pueden aportar una perspectiva diferente a la de los hombres respecto a los sesgos de la tecnología y ha lanzado un mensaje a las niñas presentes en el evento: "Si os gustan las matemáticas o las ciencias, id a por ello".

"Si la educación en valores fuera lo suficientemente fuerte, no habría tanto sesgo ni tantas diferencias", ha reflexionado la experta en robótica humanoide Concepción Monje; mientras que la estadística y divulgadora científica Anabel Forte ha hecho hincapié en que tener referentes es "importante": "Puede ser una madre, la madre de una amiga o cualquier profesora: que puedas sentirte identificada es fundamental y puede ayudarte mucho en tu carrera".

La estudiante de Ingeniería Informática Alicia Gómez Pascual, reconocida por su trayectoria con el premio STEM Talent Girl Awards 2024, ha ejemplificado esa importancia de tener referentes con su propio caso: según ha compartido, ella empezó a investigar en IA gracias a que la cofundadora de EthicHub, Gabriella Chang, vino a dar una charla en León.

"Es importante que todo el mundo pueda elegir la carrera que quiera para que nuestra sociedad cambie", ha sentenciado Chang, otra de las innovadoras presente en la mesa.

Antes de la mesa redonda, se ha presentado el proyecto Erasmus+, EITIC-EU, coordinado por Fundación Cibervoluntarios y formado por otras cinco organizaciones de Italia, Grecia, Rumanía y Bélgica. Esta iniciativa fomenta la cultura emprendedora en niñas y jóvenes en Europa.

'Innovadoras TIC' es una iniciativa de Fundación Cibervoluntarios que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tiene como objetivo promover y visibilizar la capacidad de emprendimiento e innovación de la mujer a través de las TIC mediante talleres formativos en centros educativos, un blog con experiencias de mujeres emprendedoras en el sector TIC, y publicaciones que recopilan estas entrevistas a mujeres referente.