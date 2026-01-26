Fundación Madrina denuncia la falta de salas de lactancia en empleos precarios: "Condena la salud de bebés más pobres"

Fundación Madrina denuncia la falta de salas de lactancia en empleos precarios. - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Madrina ha denunciado que la falta de salas de lactancia y de tiempos protegidos para ello en empleos precarios está acelerando el abandono de la lactancia materna en familias vulnerables y "condenando la salud de los bebés más pobres", una situación que, a su juicio, convierte el amamantamiento en "un privilegio".

Así lo ha expresado la fundación con motivo del Día de la Extracción de Leche Materna, que se celebra el 27 de enero, en un comunicado en el que ha alertado de que la precariedad laboral supone un "muro" para muchas madres trabajadoras. Según sus datos, aunque el 72% de las mujeres inicia la lactancia, solo el 28% mantiene la lactancia exclusiva a los seis meses, una cifra que cae de forma drástica en sectores como la hostelería o la limpieza.

La entidad ha advertido de que, entre las madres a las que atiende, más del 40% de las trabajadoras en empleos precarios se ve obligada a extraerse leche en cuartos de baño, espacios que carecen de las condiciones higiénicas necesarias para manipular un alimento destinado a bebés.

"No es solo una cuestión de salud, es una cuestión de justicia social", ha afirmado el presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez, quien ha señalado que para muchas madres con jornadas laborales de hasta diez horas la extracción de leche es la única vía para que sus hijos reciban leche materna. "Si las empresas no ofrecen salas dignas, están empujando a estas familias a un gasto en leche de fórmula que muchas veces no pueden asumir, agravando la pobreza infantil", ha advertido.

Asimismo, Fundación Madrina ha subrayado que, mientras las grandes empresas cuentan en su mayoría con planes de diversidad y conciliación, en las pequeñas y medianas empresas "donde trabaja un elevado número de mujeres en situación de vulnerabilidad" la existencia de salas de lactancia no alcanza el cinco por ciento.

"Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada dólar invertido en apoyo a la lactancia materna genera un retorno de hasta 35 dólares para el sistema sanitario, al reducir la incidencia de enfermedades infantiles y el absentismo laboral de las madres", ha recordado la organización.

Ante esta situación, la fundación reclama un pacto de Estado que incluya un paquete de 15 medidas urgentes para proteger la lactancia materna y mejorar la conciliación, entre las que figuran la obligatoriedad de salas de lactancia en empresas y pymes, tiempo remunerado para la extracción de leche durante la jornada laboral y un refuerzo de las políticas públicas de apoyo a la maternidad y la infancia.