Fundación Secretariado Gitano presenta su XXI Informe Anual 'Discriminación y Comunidad Gitana' 2025

Presentación del XXI Informe Anual 'Disciminación y Comunidad Gitana' 2025. - FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha presentado este miércoles su XXI Informe anual 'Discriminación y Comunidad Gitana' en el Ateneo de Sevilla. Así, el informe se ha convertido en una "herramienta esencial para visibilizar y analizar la situación de la discriminación y el antigitanismo que todavía sufre la comunidad gitana" en España.

Dicho informe se ha presentado en un acto inaugurado por la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, la directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo del Ministerio de Igualdad, Beatriz Carrillo y la secretaria general de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ana Vanessa García, según ha informado la Fundación en una nota de prensa.

Además, la ministra de Igualdad, Ana Redondo se ha sumado al acto con un vídeo para este evento, valorando la importancia de este tipo de informes para avanzar en la lucha contra la discriminación antigitana.

En el informe se han documentado 399 casos de discriminación contra personas gitanas que la FSG ha atendido y acompañado en el año 2024, entre los que están 48 casos de medios de comunicación, 118 de discurso de odio en redes sociales, 82 de acceso a bienes y servicios, 25 en educación, 35 en empleo, 15 casos en servicios de salud, 19 en servicios policiales, 45 en vivienda y doce en otros ámbitos.

En esta línea, tal y como ha señalado la FSG, 31 de estos casos tienen un carácter interseccional, ya que se trata de situaciones donde confluyen a la vez diferentes motivos de discriminación, como por ejemplo ser discriminada por el hecho de ser mujer y ser gitana.

El informe recoge también los 20 litigios que la FSG tuvo abiertos ante los tribunales en 2024, una "línea clave" dentro del trabajo en la defensa de derechos, el apoyo a las víctimas y el reconocimiento a las buenas prácticas en la lucha contra la discriminación y el antigitanismo.

Por otro lado, este año el informe ha adquierido "un significado especialmente relevante" al coincidir con la celebración de los 600 años de la presencia del pueblo gitano en la península ibérica. Por ello el apartado 'A Fondo' se ha dedicado a esta efeméride con textos donde valoran, desde diferentes enfoques, la aportación del pueblo gitano a la historia y la cultura españolas, y también reconocen el pasado de discriminación y persecución que ha sufrido el pueblo gitano y su impacto en la actualidad.

En los textos figuran representantes de las diferentes instituciones del Estado como S.M. el rey Don Felipe VI; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty y el presidente de Unión Romaní Internacional, Juan de Dios Ramírez-Heredia, entre otros.

Durante el evento, dos mujeres gitanas víctimas de discriminación han expuesto sus casos y el apoyo ofrecido por la FSG gracias al programa 'IgualTrato' que, desde 2024, cuenta con un equipo de once abogados gitanos especializados para atender a las víctimas de antigitanismo que solicitan el asesoramiento y acompañamiento a la fundación.

Este programa cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo Plus y el programa del 0,7 de Actividades de Interés Social del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.