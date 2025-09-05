García Ortiz sobre la violencia machista: "Es difícil negar una evidencia que acumula 2,8 millones de denuncias"

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el acto de Apertura del Año Judicial 2025/2026, en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, a 5 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- EFE/Chema Moya POOL

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este viernes que el porcentaje de "denuncias falsas" por violencia de género es "ínfimo" desde 2009. En concreto, ha señalado que es del 0,0082%.

"Es difícil negar una evidencia que acumula 2.840.838 denuncias interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004. Por la Unidad Especializada de Violencia sobre la Mujer se hace un registro y seguimiento de estas denuncias. De esos casi tres millones, el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo. El promedio de todos estos años, desde 2009, es del 0,0082%", ha asegurado García Ortiz en la apertura del año judicial, que se ha celebrado este viernes en el Tribunal Supremo (TS).

Según se desprende del documento de la Fiscalía recogido por Europa Press, en el año 2024 se han interpuesto un total de 199.094 denuncias en los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer (JVM) o en aquellos con competencia en dicha violencia. En el año 2023 se interpusieron 199.282 denuncias lo que implica que, en este año, los órganos judiciales recibieron un 0,09% menos.

El cómputo de mujeres víctimas de violencia de género ascendió en 2024 a 183.908 (españolas 115.737, el 62,93 % y extranjeras 68.171, el 37,07%), lo que supone un 5,52% menos que en 2023 (en el que hubo un total de 194.658 víctimas, siendo españolas 126.963, el 65,22%; y extranjeras 67.695, el 34,78%).

Igualmente, García Ortiz ha tildado de "escalofriantes" algunos datos sobre violencia de género. En esta línea, ha señalado que 50 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas el año pasado.

Además, ha dicho que fue "especialmente preocupante" la situación de los menores hijos de las víctimas. En total, 27 niños quedaron huérfanos como consecuencia de la violencia machista. A su vez, la violencia vicaria terminó con la vida de nueve menores de edad y cuatro fueron asesinados junto a sus madres.

También ha añadido que el domicilio compartido o propio del agresor o de la víctima fue el lugar de comisión de 38 de los feminicidios consumados, lo que representó el 76% del total. También ha explicado que se ha analizado el dato de la ruralidad y de los entornos cerrados como elementos determinantes de la ausencia de denuncia. "La falta de privacidad, el control social cómplice que comparte entornos con el agresor, influyen gravemente en que la víctima se sienta sola y vulnerable. Aquí es necesario poner todos los recursos a nuestro alcance para lograr que las víctimas se sientan fuertes y seguras para denunciar los hechos y huir de sus hogares", ha subrayado.

En la Memoria, destaca que la fiscal delegada de Madrid avisó de un aumento de denuncias en 2024 por delitos contra la libertad sexual, principalmente en casos en que las víctimas son menores de edad. En este sentido, plantea si el origen se debe "al aumento de la utilización de las redes sociales, al de la pornografía infantil o a una falta de educación sexual en edades que a la larga pueden resultar con secuelas". También resalta un aumento generalizado de potenciales agresiones mutuas en que resultan detenidos los dos miembros de la pareja.

Por otro lado, el documento recoge la "preocupación" de muchas fiscalías ante los cambios registrales de sexo de los presuntos maltratadores con la "clara intención de burlar la ley y de perjudicar a las mujeres víctimas".

17 DENUNCIAS FALSAS EN 2024

Desde el año 2009, la Unidad Especializada de Violencia sobre la Mujer registra y hace un seguimiento individualizado de los procedimientos incoados por denuncia falsa contra las denunciantes de delitos de violencia de género. En el año 2024 fueron comunicados a esta Unidad 17 asuntos (cinco más que en 2023 y once menos que en 2022) de los que, en uno ha recaído sentencia condenatoria no firme; en nueve no consta incoación y siete se encuentran en trámite. El Ministerio Fiscal ha formulado escrito de acusación en dos de ellos y en otro escrito de conclusiones absolutorias.

En cuanto a las deducciones de testimonio por delitos de falso testimonio, contra la administración de Justicia o de obstrucción a la Justicia, fueron notificados seis asuntos (15 menos que en 2023 y uno más que en 2022). Todos los casos registrados en la estadística como falso testimonio han acaecido en Madrid capital y uno en Alcalá de Henares.

En cuatro de los asuntos la víctima afirmó en el plenario que no recordaba, que estaba confusa o que lo denunciado era mentira, negando haber sufrido ninguna agresión.