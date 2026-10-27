El Gobierno aprueba 1,3 millones de euros para reforzar la prevención en violencia de género y la igualdad de trato

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios antes de presidir la reunión del Comité de Crisis del Ministerio. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 27 de octubre la concesión directa, "por razones de interés público, social y humanitario", de subvenciones por un importe aproximado de 1,3 millones de euros a diversas entidades destinadas a la prevención de la violencia de género y al fomento de la igualdad de trato y no discriminación.

En materia de prevención y lucha contra la violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, el objetivo pasa por aumentar las acciones formativas dirigidas a contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres, así como por la necesidad de mantener el servicio de atención telefónica a niños y adolescentes víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres.

En este ámbito, las entidades beneficiarias son: la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con una cuantía de 80.000 euros para la realización de actuaciones relacionadas con la erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito local; y la Fundación ANAR, con un global de 300.000 euros para desarrollar actuaciones en materia de prevención integral de la violencia contra los niños y adolescentes víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres.

En cuanto a la igualdad de trato y no discriminación, se han asignado 350.000 euros al Grupo Cooperativo Tangente para dar continuidad a actuaciones de fomento del autoempleo y la creación de empresas por parte de mujeres con el fin de facilitar su acceso al mercado laboral.

El resto de entidades receptoras son: Cruz Roja Española, con 100.000 euros, igual que la fundación Cepaim y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y Más (FelgtbiI+).

Además, se han destinado 75.000 euros a la Asociación Nueva Ciudadanía por la Interculturalidad (Asnuci), la Federación Andalucía Acoge y la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (Fecons). Y, por último, a la Federación Plataforma por los Derechos Trans corresponden 60.000 euros y a la Fundación 26 de diciembre 30.000.