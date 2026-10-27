El 0,1% más rico contamina más que casi la mitad de la humanidad y se beneficia de los desastres climáticos, según Oxfam

Archivo - Nuwakot, Nepal, a 27 de agosto de 2026. - Skanda Gautam / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 0,1% más rico del mundo, es decir, unos ocho millones de personas, genera más emisiones de carbono que los 3.500 millones más pobres del planeta juntas, según un nuevo análisis de Oxfam Intermón publicado este martes antes de la Cumbre del Clima, que se celebrará en noviembre en Antalya (Turquía). Además, los grandes inversores que destinan su dinero a los combustibles fósiles y otras industrias muy contaminantes "también se benefician de la preparación y la recuperación ante los desastres".

La ONG ha llegado a estas conclusiones tras combinar datos sobre la desigualdad en las emisiones de carbono con modelos avanzados de atribución. En concreto, señala que una persona que pertenece al 0,1% más rico mundial ha contribuido casi 400 veces más a las actuales olas de calor extremas que una de la mitad más pobre de la humanidad. En conjunto, ese pequeño grupo genera más del triple de emisiones de carbono que toda la población del África subsahariana (1.300 millones de personas).

Al ampliar el análisis al 1% más rico, la organización denuncia que este grupo es responsable del 20% del calentamiento global desde 1990. De hecho, su contribución por persona es 100 veces mayor que la de una persona de la mitad más pobre de la humanidad. Asimismo, las emisiones de un solo año de este sector de la población mundial provocarán 1,9 millones de muertes adicionales relacionadas con el calor. De ellas, ocho de cada diez (78%) se producirán en países de renta baja y media-baja, pese a que estos países solo son responsables del 8% de las emisiones globales.

A su vez, las emisiones de este grupo poblacional causarán daños por valor de casi 53.000 millones de dólares para 2050 (es decir, casi 44.600 millones de euros). En este marco, la ONG destaca la aviación privada como "uno de los ejemplos más claros de la enorme desigualdad en las emisiones de carbono". A partir de datos de seguimiento de aviones privados, denuncia que el conjunto de los aviones privados emite más carbono "en dos segundos" que una persona de la mitad más pobre de la humanidad en todo un año.

Oxfam Intermón ha denunciado que la población que menos contamina sufre las peores consecuencias de inundaciones, incendios y hambrunas, aunque los superricos sean responsables "de una parte desproporcionada de las emisiones de carbono". En este sentido, ha advertido de que hasta 1.000 millones de personas (alrededor del 10% de la población mundial) podrían verse desplazadas de aquí a 2050 por la crisis climática, la mayoría en el sur global.

En lo que respecta a España, la ONG ha recordado que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos y recurrentes. En particular, se ha referido a la dana de Valencia, que, a su juicio, "evidenció el impacto desigual de la crisis climática". "Los hogares con menos recursos, las mujeres, las personas mayores y las comunidades migrantes fueron quienes más sufrieron sus consecuencias", ha lamentado.

"Quienes menos han contribuido a provocar la crisis climática están perdiendo sus hogares, sus cosechas y sus vidas. Mientras tanto, los superricos pueden protegerse de sus impactos a la vez que se benefician de las consecuencias de sus emisiones y hacen negocio de la recuperación. En la crisis climática no estamos todas en el mismo barco", ha afirmado la responsable de Justicia Climática de Oxfam Intermón, Sofía del Valle.

LAS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS, "UN NEGOCIO CADA VEZ MÁS LUCRATIVO"

Por otro lado, el informe de Oxfam Intermón también muestra que las catástrofes climáticas se han convertido "en un negocio cada vez más lucrativo". En este sentido, la ONG ha señalado que, según las previsiones, el mercado mundial de la recuperación tras catástrofes pasará de 70.000 millones a 92.000 millones de dólares anuales de aquí a 2029 (es decir, de unos 62.500 millones a 82.100 millones de euros anuales).

Con su nuevo índice 'Destroy & Rebuild' (en español, 'Destruir y Reconstruir'), la organización ha identificado a un total de 217 empresas con actividad tanto en sectores que contribuyen a la crisis climática como en la preparación, recuperación y reconstrucción ante catástrofes. Según ha indicado, BlackRock y Vanguard invierten en el 92% de las empresas incluidas en el índice. Sus inversiones conjuntas superan el billón de dólares, es decir, 892.459 millones de euros.

El texto también ha advertido de que las catástrofes climáticas "se aprovechan cada vez más para impulsar políticas que agravan la desigualdad", como la privatización de la acción climática y de los servicios públicos, el acaparamiento de tierras, la desregulación y las ventajas fiscales para los más ricos. "El resultado es un círculo vicioso de injusticia: las muertes por inundaciones son siete veces mayores en los países con mayor desigualdad", ha avisado.

"Los superricos están contaminando el planeta y el resto sufrimos las consecuencias. Se benefician de la contaminación y se benefician del desastre", ha lamentado Del Valle.

CUMBRE DEL CLIMA: QUE LOS QUE MÁS CONTAMINAN PAGUEN

A los gobiernos que acudirán a la Cumbre del Clima, la ONG les ha pedido que hagan pagar a quienes más contaminan para que reduzcan de forma significativa y rápida sus emisiones de carbono. Entre otras medidas, ha propuesto un impuesto permanente a las empresas de combustibles fósiles e impuestos permanentes sobre el patrimonio y la renta, así como sobre artículos de lujo que generan altas emisiones, como los aviones privados.

A su vez, ha solicitado que incrementen de forma sustancial la financiación climática para el sur global, con prioridad para la financiación pública basada en subvenciones frente a los préstamos que agravan la deuda. A su juicio, la cantidad destinada a la adaptación debería triplicarse para 2035. Asimismo, ha reclamado una reducción radical de la desigualdad dentro de los países y entre ellos, mediante infraestructuras y servicios públicos resilientes al clima.

Por último, ha pedido a los distintos gobiernos que pongan fin a "la especulación" con las catástrofes climáticas, frenen el poder "excesivo" de las grandes empresas y garanticen que la respuesta a emergencias y la reconstrucción prioricen las necesidades de las personas por encima de los beneficios empresariales.

JUSTICIA CLIMÁTICA PARA LAS ELECCIONES DEL 29 DE NOVIEMBRE

En lo que respecta a las elecciones generales de España del próximo 29 de noviembre, Oxfam Intermón ha reclamado a todas las fuerzas políticas que incorporen la justicia climática a sus compromisos para la próxima legislatura. Entre otras propuestas, ha pedido que impulsen una política ambiciosa de adaptación al cambio climático para proteger a las personas más vulnerables en España y reducir las desigualdades.

Asimismo, les ha solicitado que apliquen un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles que desincentive las emisiones y genere recursos para reforzar las finanzas y los servicios públicos y apoyar a los hogares más afectados por el cambio climático y el alza del coste de la vida.