El Gobierno aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y no discriminación

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, a propuesta de los ministerios de Igualdad, Presidencia, Hacienda, Política Territorial, Economía, Comercio, Derechos Sociales y Transformación Digital.

De esta forma se da cumplimiento a lo establecido en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como Ley Zerolo, y a la normativa europea, según ha informado el Gobierno en un comunicado.

Este Estatuto fija que los fines de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación pasan por "proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación" y por la prestación independiente de "servicios gratuitos, especializados y accesibles de asistencia" y orientación a las personas que hayan podido sufrir discriminación, según señala el Ejecutivo.

De acuerdo con el texto aprobado, la Autoridad podrá recibir quejas de las personas que hayan podido sufrir discriminación; iniciar investigaciones sobre situaciones que revistan una especial gravedad, salvo de aquellas que puedan constituir una infracción penal o solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar acciones u omisiones.

También podrá constituirse en órgano de mediación o conciliación en relación con violaciones del derecho a la igualdad de trato y no discriminación, excepto aquellas que tengan contenido penal o laboral; promover estudios sobre igualdad de trato y no discriminación; diseñar un barómetro o participar en foros, entre otras actuaciones.

El Gobierno precisa que esta Autoridad no es el único organismo de igualdad del Reino de España ante la Unión Europea (UE), e informa que desde el Ministerio de Igualdad se está tramitando, asimismo, un nuevo real decreto que aprobará también el Estatuto del Instituto de las Mujeres, que se elevará próximamente al Consejo de Ministros tras acabar de recibir el dictamen del Consejo de Estado.