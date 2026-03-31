El Gobierno aprueba un sistema de acreditación de Lengua de Signos Española que certificará competencias y dominio

Archivo - Imagen de recurso del lenguaje de signos - CATEDRAL DE SEVILLA - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se crea un sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española, con el objetivo de certificar el nivel de competencia lingüística y dominio en todo el territorio nacional.

De este modo, la medida va a permitir ordenar y reconocer formalmente la lengua de signos como un idioma, a semejanza de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, con seis niveles de competencia lingüística; A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

Hasta ahora, no existía un sistema estatal con validez en todo el territorio nacional, según ha destacado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que enfatiza en el avance de esta medida en la promoción de los derechos de las personas sordas y sordociegas, favoreciendo su participación plena en la sociedad y mejorando su acceso al empleo y a los servicios públicos.

Así, cualquier persona sorda, sordociega u oyente podrá obtener un diploma acreditable para el acceso al empleo público o su valoración como mérito profesional, académico o personal en distintos ámbitos.

El Real Patronato sobre Discapacidad será el organismo responsable de la organización de las pruebas y de la gestión de los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.