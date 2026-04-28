Gobierno autoriza destinar 142,5 millones para favorecer la conciliación familiar y promover la corresponsabilidad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla del crédito presupuestario para el desarrollo del Plan Corresponsables en el ejercicio de 2026.

En total, según ha informado Igualdad, se asignarán 142.500.000 euros, que se repartirán en la Conferencia Sectorial de Igualdad del 6 de mayo, y que están destinados a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años y a promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

De la misma manera, ha señalado que los objetivos del Plan Corresponsables pasan por favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias, desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres; reconocer el valor de los cuidados a través de la profesionalización y dignificación del sector; e impulsar el cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.

El acuerdo también recoge también las líneas de acción financiables a través del Plan Corresponsables, entre ellas los servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de las familias y el fomento del empleo en este sector profesional, la sensibilización en materia de corresponsabilidad, la igualdad en los cuidados o masculinidades corresponsables y usos del tiempo. A ello se suma la formación para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables, los estudios y trabajos técnicos sobre masculinidades igualitarias, o el seguimiento y evaluación del propio Plan Corresponsables.

La distribución de los fondos entre las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se llevará a cabo a partir de diferentes variables y ponderaciones sobre datos como la población de hasta 16 años, la insularidad, el ser ciudad fronteriza, la superficie, la dispersión de población o por gran urbe. Dicho reparto de las cuantías, aún se debe acordar con los territorios en la Conferencia Sectorial de Igualdad que tendrá lugar el próximo 6 de mayo.

El Plan Corresponsables mantiene en 2026 las mejoras introducidas en la pasada convocatoria. De esta forma, se continua con el modelo de cofinanciación, donde la Administración General del Estado aporta un 75% (142,5 millones) y las comunidades autónomas el 25% restante (47,5 millones). Se mantienen, asimismo, las medidas puestas en marcha para el mejor control y trazabilidad de los fondos públicos, así como el uso de la herramienta de medición de impacto, el Hub Corresponsables, que mejora la evaluación del plan.

Entre las medidas surgidas fruto del trabajo conjunto entre el ministerio y las comunidades autónomas, Igualdad destaca algunas como que no haga falta acreditación de renta en municipios rurales, cuando haya plazas disponibles en las actividades financiadas por el plan; el refuerzo de la igualdad de género; o la inclusión de todas las posibles titulaciones y acreditaciones existentes que tengan relación con el cuidado de personas menores y el ocio y tiempo libre.