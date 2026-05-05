El cortometraje sobre sinhogarismo en España de Richard Gere se proyectará en el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat

El actor Richard Gere. - HOGAR SÍ

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje documental 'Lo que nadie quiere ver', impulsado por The Gere Foundation y la organización española HOGAR SÍ, será proyectado el próximo 21 de mayo en el Foro Urbano Mundial (WUF13), el encuentro global sobre ciudades y vivienda que se celebrará del 17 al 22 de mayo en Bakú, Azerbaiyán. La proyección está integrada en el programa oficial del foro y ha sido organizada de la mano de ONU-Hábitat.

La sesión, enmarcada en el ciclo de Cine Urbano del WUF13, incluirá un coloquio posterior con el vicepresidente de HOGAR SÍ, Alberto Mata, y Latyr Thioye, uno de los protagonistas del corto y persona que ha vivido en situación de calle.

El documental recoge conversaciones de Richard Gere y Alejandra Gere con Mamen, Latyr, Javi y Pepe, personas que han experimentado el sinhogarismo y que han logrado reconstruir sus vidas tras acceder a una vivienda. La pieza busca poner rostro a una realidad a menudo invisibilizada y cuestionar la normalización social de la falta de hogar.

"La vivienda es la puerta de entrada a todos los demás derechos. Sin un hogar seguro, no hay salud, ni educación, ni empleo estable", ha afirmado el actor en un vídeo de apoyo al WUF13. "El sinhogarismo no es inevitable. Es una profunda injusticia, una que podemos resolver cuando optamos por la dignidad, la vivienda y las relaciones humanas", ha añadido.

El WUF13 se celebra bajo el lema 'Vivienda para el mundo: ciudades y comunidades seguras y resilientes' y reúne a gobiernos, instituciones, sociedad civil y líderes mundiales para abordar respuestas a la crisis de vivienda a escala global. Según HOGAR SÍ, la proyección se produce en un contexto de crisis global de vivienda cerca de 3.000 millones de personas no tienen acceso a una vivienda adecuada, más de 1.000 millones viven en asentamientos informales y más de 300 millones se encuentran sin hogar.

Por su parte, la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach, ha afirmado que "Juntos podemos construir ciudades y comunidades seguras y resilientes en las que todas las personas tengan un hogar". "Invitamos a la comunidad internacional a aportar su experiencia, su capacidad de decisión y su compromiso para crear un futuro urbano mejor", ha subrayado.

La campaña ha contado con el apoyo de Alejandra y Richard Gere de manera totalmente altruista, en línea con el compromiso que mantienen con esta causa desde hace más de una década y con su papel como miembros del patronato de HOGAR SÍ desde 2024.

En un mensaje en vídeo en apoyo a la campaña, Richard Gere compartió una experiencia personal que le cambió profundamente: "Hace algunos años, mientras rodaba mi película 'Time Out of Mind', pasé días caminando por las calles de Nueva York en el papel de un hombre que vivía en la calle. Me movía por la ciudad sin ser reconocido. Sin ser visto. En ese silencio, entendí algo importante, algo profundo: lo que se siente al volverse invisible. Cuando la gente elige no verte. Esa experiencia me cambió para siempre".

El actor ha explicado cómo desde hace más de diez años, con su mujer, trabajan junto a HOGAR SÍ impulsados por un objetivo común: "que nadie viva en la calle en España en 2030".