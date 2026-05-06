El Gobierno declara "secretos o reservados" los documentos de Interior sobre la regularización de migrantes

Varias personas en el pabellón 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, a 6 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha declarado "secretos o reservados" los documentos sobre la regularización extraordinaria de migrantes, según se desprende de una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press.

"Por lo que se refiere al ámbito de competencias del Ministerio del Interior, se informa de que lo solicitado se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales, en concreto, por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, y de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, por los que se clasificaban determinados asuntos y materias con arreglo a la citada Ley. De este modo, y mediante estos Acuerdos, se otorgaron, con carácter genérico, la clasificación de secreto o reservado: 'según corresponda, todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a que se refieren los anteriores apartados'", asegura el Ejecutivo.

Así lo pone de manifiesto en respuesta a la solicitud de datos y documentos por parte del PP sobre la regularización extraordinaria de migrantes. En concreto, los 'populares' piden acceso a informes técnicos, evaluaciones internas, análisis jurídicos sobre la compatibilidad del decreto con la legislación vigente, así como comunicaciones entre ministerios implicados y advertencias procedentes de instituciones europeas sobre el impacto en el espacio Schengen.

Las solicitudes se dirigen a varias administraciones públicas, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de la Policía, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

Así, el PP, en su solicitud, a la que ha tenido acceso Europa Press, acusa al Gobierno de haber impulsado el Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes "sin recabar previamente informes técnicos, operativos ni de elaborados por las unidades especializadas de la Policía Nacional competentes en materia de extranjería, inmigración y control de fronteras".

En este sentido, revela que, según miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ni sus unidades dependientes -en particular la Unidad Central de Redes de Inmigración ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF)- han sido consultadas durante la elaboración de una medida de "enorme impacto en la seguridad y el la control migratorio".

Del mismo modo, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, expone que ha tenido conocimiento de la existencia de "informes internos de carácter reservado que habrían advertido de riesgos jurídicos y operativos", especialmente en relación con el control de antecedentes penales, el uso de declaraciones responsables y posible contradicción del Real Decreto con el artículo 31.5 de la Ley Orgánica de Extranjería, sin que conste su incorporación efectiva al proceso normativo.

Por ello, el PP reclama al Gobierno la copia íntegra de los informes, notas técnicas, evaluaciones de o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF o el CENIF relativos a la regularización extraordinaria de inmigrantes.

También la copia de los informes jurídicos o técnicos que analicen la compatibilidad del real decreto de regularización con el artículo 31.5 de la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La formación solicita igualmente la relación de advertencias, observaciones o informes recibidos de instituciones europeas, agencias de la Unión Europea o autoridades de otros Estados miembros en relación con los riesgos del proceso de regularización para el espacio Schengen.

En su respuesta, el Ejecutivo asegura que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no tiene constancia de la existencia de estos informes.

Los 'populares' reclaman, además, copia de las comunicaciones o instrucciones cursadas entre el Ministerio del Interior, Seguridad la y Migraciones Dirección General de la Policía y el Ministerio de Inclusión, Social relativas a la elaboración, contenido o tramitación del Real Decreto. En este punto, la respuesta del Gobierno, fechada el 30 de abril, quince días después del comienzo del proceso extraordinario de regularización, se limita a contestar que el decreto sigue en fase de tramitación.

En un mensaje en la red social X, la portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, una de las firmantes de la solicitud de informes, considera "acojonante" que el Gobierno "oculte" las cifras de la regularización y los antecedentes penales y policiales hasta al menos 35 años, que es el plazo de documentos clasificados como secretos.