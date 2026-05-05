El Gobierno dice que la abolición de la prostitución es una propuesta del PSOE y se centra en aprobar la Ley de Trata

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que la ley para abolir la prostitución, liderada por el PSOE, no se encuentra dentro del Plan Anual Normativo de 2026, aunque ha añadido que sí está la de trata.

"Me habla de una norma que también respondo porque se me pregunta, pero que no tiene que ver con esta mesa, que es la propuesta, la proposición de ley en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista para la abolición de la prostitución. No está en el Plan Anual Normativo porque es un asunto que es el Grupo Socialista, el Partido Socialista quien lidera", ha indicado.

Así lo ha avanzado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro en la que, entre otros asuntos, ha presentado a los medios el Plan Anual Normativo, que recoge las principales medidas que impulsará el Ejecutivo de cara al próximo año.

Si bien, ha señalado que la ley contra la trata sí que se encuentra dentro del Plan Anual Normativo. En la norma ha expuesto que "se regulan todos los fenómenos que tienen que ver con la trata, normalmente de mujeres, y también todas las formas de explotación humana, para prohibirlas, para ponerles coto".

"Nuestra voluntad es llevarla. No tardará, no tardará y nada que ver, aunque esté relacionada con la abolición de la prostitución, que insisto, es una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español", ha apuntado. Respecto a la ley de abolición de la prostitución, esta no está incluida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y tampoco en el acuerdo de Gobierno con Sumar.

En concreto, Bolaños ha señalado que el plan para 2026 incluye 179 nuevas propuestas normativas, de las cuales 10 son leyes orgánicas, 38 son normas ordinarias y 131 son reales decretos. Asimismo, el 31% de las normas que se aprobarán son incorporaciones al derecho nacional de normativa europea.

El ministro también ha avanzado que el grado de ejecución del Plan Anual Normativo del año 2025 es "muy alto": un 36,18% de normas aprobadas y un 46,23% en tramitación avanzada.

LAS NORMAS

Para 2026, el Ejecutivo incluye en su plan anual normativo los presupuestos generales del Estado, la financiación autonómica, la ley de crédito al consumo o la ley de modernización del sistema financiero.

También habrá otras normas para "seguir avanzando con el Plan de Acción por la democracia", según ha explicado Bolaños, como la ley orgánica de integridad pública, la ley anticorrupción o la ley de publicidad en el sector público.

En materia de igualdad, el Gobierno tiene previsto aprobar la ley de violencia vicaria y de trata, que va a reunir "todas las formas de trata y de explotación humana". También se dará luz verde a otras normas relacionadas con el empleo, como la ley de democracia en la empresa, la ley de prevención de riesgos laborales, que fue en primera vuelta la semana pasada, la de mejora de condiciones laborales de trabajo en plataformas o la ley de consumo sostenible.

En materia de justicia, el Gobierno quiere impulsar la ley de asistencia jurídica gratuita, "que sustituirá a la de 1996, que ha quedado obsoleta", según el ministro; o la ley de protección al derecho al honor, "cada día más necesaria". También se aprobará una norma para incorporar al derecho nacional la prueba digital.

Moncloa quiere desarrollar además la ley orgánica de juventud y derechos de las generaciones futuras y, en materia sanitaria, la ley de medicamentos y productos sanitarios, o de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud. El ministro también ha apuntado a la ley de inteligencia artificial, "que está ya muy avanzada por el ministerio competente y que pronto verá la luz en Consejo de Ministros".

En cuanto a la ley orgánica contra la violencia vicaria, en la que trabajan actualmente los Ministerios de Igualdad, Juventud e Infancia y Justicia, ha sufrido diferentes retrasos, uno de ellos como consecuencia de la salida de la negociación de Sira Rego, tras un choque contra el departamento dirigido por Félix Bolaños.

Entre los cambios que propuso entonces el departamento que dirige Sira Rego, destacan modificaciones relacionadas con "la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes".

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado en diferentes ocasiones que se trata de "una ley compleja" y que, durante el trámite parlamentario, se pueden presentar enmiendas sobre "aquellas cuestiones" que no se hayan podido incorporar en el texto inicial.

Además, organizaciones integrantes de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional alertaron al Gobierno en febrero de que el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria no hace distinción entre hombres y mujeres al crear un delito "neutro".

RÉGIMEN DE VISITAS, EN LA LEY DE VIOLENCIA VICARIA

Precisamente, este martes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha avanzado que el régimen de visitas de padres condenados por violencia de género va a estar "más definido" en la ley contra la violencia vicaria. "En relación al régimen de visitas, claro, esto se va a trabajar paralelamente en la ley de violencia vicaria. Es ahí donde va a quedar más definido", ha afirmado.

Finalmente, sobre la ley contra la trata, Redondo precisó en diciembre del año pasado que los problemas derivados de los contextos internacionales y de las "complejidades internacionales" son "los más complicados" y los que están llevando "más tiempo" para desarrollar el texto.

"Es un texto complejo porque hace referencia a la trata no solo por motivos de explotación sexual sino a todo tipo de trata y por lo tanto hay que perfilar y se plantea un texto muy completo muy transversal y complejo", argumentó.