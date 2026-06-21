El Gobierno realiza estudios de viabilidad y busca talento para el diseño y optimización de la herramienta 'HODIO'

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la primera Cumbre Internacional contra el Odio, en la Galería de Colecciones Reales, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno realiza estudios de viabilidad y busca talento para el diseño y la optimización de la Huella del Odio y la Polarización (HODIO).

Así se desprende de una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas de Vox sobre la herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y anunciada en marzo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Todavía no existe una cuantía fija asignada ni un desglose de partidas presupuestarias específicas para el desarrollo, mantenimiento o funcionamiento del sistema. Se están realizando estudios de viabilidad para determinar las vías de financiación más adecuadas, que incluyen la evaluación de fondos propios, así como la posible captación de recursos externos o subvenciones. De la misma manera, aún no se sabe el número de personas que estarán a cargo de la herramienta", asegura el Ejecutivo.

En concreto, Vox pregunta por el presupuesto de la plataforma, las técnicas cuantitativas e inteligencia artificial que va a utilizar, el equipo humano experto con el que va a contar y por los estándares internacionales a los que se refiere el Gobierno para llevar a cabo el "adecuado control" de la herramienta.

En esta misma línea, el Gobierno explica que, actualmente, el diseño e implementación de la herramienta, "no cuenta con un listado cerrado de empresas tecnológicas o centros de investigación vinculados de forma permanente, ya que el proyecto se halla en una fase activa de prospección de talento y conocimiento".

Del mismo modo, expone que el objetivo es identificar y seleccionar a los profesionales, académicos y expertos técnicos más cualificados para colaborar en el diseño y optimización de la herramienta.

También recuerda que "el sistema identificará mensajes públicos, potencialmente problemáticos a partir de un corpus de términos y expresiones asociados al discurso de odio y la polarización, de acuerdo con la definición indicada anteriormente".

Además, subraya que la identificación del discurso de odio "no se basa en percepciones subjetivas, sino en marcos conceptuales sólidos, basados en investigación académica y en estándares internacionales". "La participación del ámbito académico garantiza, por tanto, rigor científico, coherencia en los criterios de análisis y una base empírica sólida para la evaluación de los contenidos. Por lo que se trabaja, para ello, como se ha venido haciendo en todo momento con expertos académicos especialistas en estas materias", concluye.