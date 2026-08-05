Ningún menor migrante ha sido trasladado desde Ceuta a Península desde la crisis migratoria del 30 de julio

Varias personas en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ningún menor migrante no acompañado ha sido trasladado desde Ceuta a la Península desde la crisis migratoria que vivió la ciudad autónoma los pasados días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas migrantes, entre ellas, muchos niños, niñas y adolescentes, cruzaron la frontera a nado o por el espigón, según han informado fuentes del Gobierno ceutí a Europa Press.

Las mismas fuentes han precisado que "más de 600 menores" migrantes han sido trasladados desde Ceuta a la Península "desde septiembre de 2025", en aplicacion del Real Decreto de contingencia migratroria.

En cuanto a los dos colegios habilitados para acoger a los niños, niñas y adolescentes que han llegado en los últimos días, han puntualizado que se ha decidido "de manera provisional y excepcional" en tanto "se habilitan los recursos de acogida extraordinarios que la Ciudad ha buscado".

Desde agosto de 2025, Ceuta se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que quiere decir que el número de menores migrantes que acoge supera, al menos por tres, su capacidad ordinaria de acogida. En concreto, el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan José Vivas, ha indicado este miércoles en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, que están atendiendo en estos momentos a unos 1.100 menores migrantes, "un 2.600% por encima de su capacidad crítica".

Ante esta situación de contingencia migratoria extraordinaria, el artículo 35 de la Ley de Extranjería contempla, entre otros, la acogida vinculante y solidaria por parte del resto de comunidades autónomas. Si bien, algunas CCAA ya se han pronunciado en contra.

CCAA "COLAPSADAS" PIDEN QUE "VUELVAN CON SUS FAMILIAS"

Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido la devolución de menores llegados a Ceuta. "Lo lógico es que vuelan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando, a su suerte, por otros países, a sus niños", ha asegurado Ayuso, este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación.

La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, ha reclamado que "se agoten todas las vías" para que estos menores "vuelvan con sus familias" y ha recordado que el sistema de protección de Euskadi "trabaja ya por encima de su capacidad ordinaria".

Mientras, la consejera valenciana de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat, ha reclamado al Gobierno que "concrete" el reparto, al tiempo que ha reiterado que los centros de acogida de la comunidad están "colapsados".

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha trasladado su disposición para "contribuir, desde los acuerdos adoptados y el mecanismo de reparto establecido, la solidaridad y la corresponsabilidad institucional", a la atención de estos niños, y ha pedido "una respuesta coordinada entre todas las comunidades autónomas".

Desde los partidos políticos, el líder de Vox, Santiago Abascal aseguró en la red social 'X' que no debe destinarse "ni un euro de los españoles para menas, para ilegales, para invasores, para mafias del tráfico de personas, para Marruecos", en relación a la partida extraordinaria de 25 millones de euros aprobada por el Gobierno.

Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha marcado distancias con el discurso del líder de Vox y ha defendido que esta situación debe abordarse aplicando los mecanismos que prevé la ley, como la reagrupación familiar o el retorno de los menores a los servicios sociales de sus países de origen.

En todo caso, Ezcurra aseguró este martes en una entrevista en la Sexta que las comunidades autónomas del PP no van a asumir "las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno".

En esta misma línea, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha rechazado este miércoles que Cataluña tenga que cubrir lo que considera una "negligencia" de España y ha dejado claro que mantendrán su veto al acogimiento de menores migrantes no acompañados mientras no se traspasen a la Generalitat las competencias en inmigración.

EL GOBIERNO AVISA DE QUE IRÁ A FISCALÍA

Por su parte, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de que si las comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, "entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores".

"Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", ha manifestado este miércoles en una entrevista en la Cadena SER, al tiempo que ha afirmado que "va a hacer falta solidaridad interterritorial para que estos menores terminen en otros lugares donde van a estar mejor" ya que que Ceuta está "bastante desbordada".

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, espera que el Ejecutivo no tenga que "entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento" porque la "ley obliga a las comunidades autónomas".