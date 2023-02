Iceta apoya la revisión del 'solo sí es sí' ante los "efectos indeseados" y "confía" en que "hará por acuerdo"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Cultura, Miquel Iceta, se ha mostrado este viernes partidario de la revisión de la Ley del 'solo sí es sí' ante "los efectos indeseados" que ha causado y se ha mostrado "confiado" se hará "por acuerdo".

"Creo que es obvio algunos efectos que ha tenido que no eran los buscados", ha asegurado a los periodistas durante su asistencia a ARCO. "Hay que revisarla para evitar esos efectos indeseados y yo confío en que lo haremos por acuerdo", ha añadido.

Preguntado por la situación actual de las negociaciones entre los dos socios en el Gobierno, PSOE y Podemos, Iceta ha explicado que no conoce la situación porque no participa en ellas y ha asegurado que no le gusta hablar de cosas que no conoce.