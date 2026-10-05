Igualdad anuncia 5 millones de subvenciones para organizaciones feministas en 2026, un 150% más que el año anterior

La ministra de Igualdad, Ana Redondo - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, destinará en 2026 cinco millones de euros a las subvenciones dirigidas al movimiento asociativo feminista, una cuantía que significa un incremento del 170,3% desde 2023 y un 150% respecto al año pasado. Las ayudas, de entre 6.000 y 100.000 euros por entidad, financian tanto el mantenimiento de sedes e instalaciones como la actividad ordinaria de las organizaciones feministas de ámbito estatal.

Así lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una visita junto a la presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, a varias asociaciones feministas cuyas sedes se encuentran en espacios propiedad del Instituto, cedidos para favorecer el desarrollo de su actividad.

Redondo, y la presidenta del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, han mantenido un encuentro con las asociaciones beneficiarias de esta cesión de espacios, en el que han podido escuchar de primera mano sus reivindicaciones, demandas y preocupaciones.

"Frente al avance de corrientes ultraconservadoras que cuestionan los derechos de las mujeres y amenazan los avances en igualdad, el Instituto de las Mujeres reafirma su compromiso con el feminismo como fuerza de transformación social y democrática", señala el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

Este compromiso, según apunta, se traduce en el respaldo económico y en el fortalecimiento estructural de las organizaciones feministas, "fundamentales para defender los derechos conquistados y seguir ampliándolos".

La convocatoria tiene como objetivo fortalecer y dar estabilidad al tejido asociativo feminista de ámbito estatal que trabaja por los derechos de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la sociedad.

Esta línea de subvenciones es impulsada por el Instituto de las Mujeres desde su creación, en 1983, y reconoce el papel estratégico del movimiento feminista en la conquista y defensa de los derechos de las mujeres y en el fortalecimiento de la democracia.

Respecto a la cesión de locales, en 2025, 35 asociaciones de mujeres resultaron adjudicatarias, mediante concurrencia competitiva, de espacios propiedad del Instituto en Madrid para su uso como oficinas y sedes sociales.

"Con ambas medidas, el Instituto refuerza el apoyo económico y estructural al movimiento feminista, facilitando los recursos necesarios para el desarrollo y la continuidad de su actividad", concluye.