El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

BRUSELAS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado el acuerdo de cinco países europeos para abrir en Ruanda un centro de deportación de migrantes, calificando la propuesta como "absolutamente intolerable", y reivindicando el "rechazo absoluto" del Gobierno de España a este tipo de iniciativas.

"La propuesta que se ha hecho de crear un centro de retención de inmigrantes en Ruanda me parece que es absolutamente intolerable", ha sentenciado el también 'número dos' de Frente Amplío por Barcelona en declaraciones a los medios antes del Consejo de ministros de Cultura que se celebra este viernes en Bruselas.

Urtasun ha recordado que que la creación de este tipo de campos externos ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional italiano y también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tumbó el intento británico de hacer "algo parecido" años atrás.

"Creemos que son medidas que no caben en los ordenamientos constitucionales y en el ordenamiento comunitario. La posición del Gobierno de España es clara, rechazamos esta propuesta y voy a tener ocasión sin duda de poderlo tratar de forma informal con los ministros", ha detallado.

El Gobierno de España, ha proseguido, defiende "una Europa de derechos" y que "garantice los Derechos Humanos y respete el derecho internacional". "Por lo tanto, este tipo de propuestas no caben en nuestro entender en una Europa democrática que defienda el derecho internacional", ha concluido.

Las declaraciones del ministro tienen lugar después de que Grecia, Austria, Alemania, Dinamarca y Países Bajos lograran el lunes un acuerdo para la creación en Ruanda de un centro de deportación de migrantes, a donde estos países trasladarán a quienes se les haya denegado el derecho de asilo mientras se completa su expulsión.

Esta propuesta, de hecho, ha obtenido el respaldo de la Comisión Europea, celebrando "esta iniciativa" y está a la espera ahora de conocer los detalles del proyecto antes de evaluar la propuesta en detalle y aclarar si podrán destinarse fondos europeos a la misma.

PP Y VOX NO DEFENDERÍAN LA CULTURA EN BRUSELAS

En otro orden de cosas, Urtasun se ha referido a las negociaciones sobre el nuevo presupuesto de la Unión Europea, que incluye recortes de hasta 2.500 millones de euros a la financiación de programas culturales como AgoraEU, justo un día después de firmar una carta con sus homólogos de Eslovaquia, Polonia, Rumanía y Bulgaria pidiendo que no se redujeran los fondos a la cultura.

"Nosotros creemos que en el momento en el que estamos y en el momento en el que se encuentra la Unión Europea, es absolutamente imprescindible seguir invirtiendo en cultura. La cultura es el pilar de nuestra democracia y de la sociedad europea libre y democrática que conocemos", ha argumentado.

Por lo tanto, ha opinado que es "un grave error" la propuesta realizada por la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que ostenta Irlanda, para recortar en cultura, motivo que ha llevado a España y a otros cuatro países a reclamar "un cambio de rumbo".

Cuestionado sobre si teme que un eventual gobierno de coalición de PP y Vox defendería en Bruselas que no se recortara el presupuesto en cultura, Urtasun ha respondido que "sin duda". Para ello hay que ver, ha apuntado, "las propuestas que están haciendo en campaña" como la eliminación de un Ministerio de Cultura "con voz propia".

"Esa es la propuesta que la derecha tiene para la cultura en nuestro país y no hace falta también que repita lo que ustedes ya conocen, que es que los gobiernos autonómicos donde gobierna PP y Vox están, por ejemplo, ejerciendo la censura", ha señalado, poniendo como ejemplo la Junta de Castilla y León por condicionar ayudas al cine "a criterios ideológicos".

"Si alguien cree que con estas credenciales un gobierno de PP VOX vendría aquí (Bruselas) a defender un presupuesto ambicioso en cultura, creo que es evidente que eso no va a ocurrir. Los españoles tienen que sentirse orgullosos de que hay un Gobierno y un Ministerio de Cultura que viene aquí a defender ambición en cultura y a rechazar recortes en cultura", ha proseguido en su explicación.