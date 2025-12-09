Igualdad y CGPJ piden actualizar el mapa de cobertura de las pulseras para mejorar su uso en zonas rurales y urbanas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la jueza Carmen Martínez Perza (d) durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, en el Ministerio de Igualdad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido actualizar el mapa de cobertura de las pulseras antimaltrato para mejorar su uso en zonas rurales y urbanas.

El departamento que dirige Ana Redondo ha anunciado este martes 9 de diciembre que ha encargado a la unión temporal de empresas (UTE) responsable del sistema Cometa, encargado del funcionamiento de los dispositivos telemáticos, una actualización del mapa de cobertura para mejorar su uso en zonas rurales y urbanas.

Así, ha informado de que la iniciativa ha sido impulsada desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y tiene como objetivo la optimización del uso de este recurso, en función de la cobertura que exista sobre todo en zonas rurales, pero también en los núcleos urbanos.

La solicitud trasladada a la UTE incluye, además, que este mapa de cobertura sea actualizado de forma periódica con todos los operadores nacionales del sector. Las conclusiones del informe serán puestas a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su conocimiento, en el ámbito de la "plena colaboración interinstitucional" existente en torno a la violencia machista.

De la misma forma, la información se trasladará a las autoridades judiciales con el fin de facilitar su toma de decisiones, en relación con las órdenes de alejamiento por motivo de violencia de género o violencia sexual y del posible uso del sistema Cometa.

Por último, el mapeo se trasladará al Observatorio de Violencia de Género y Domésticas del Consejo General del Poder Judicial (CGOJ) para que este órgano pueda colaborar con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en su difusión a todas las autoridades judiciales.

Precisamente, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Rojo, avanzó este domingo en una entrevista con Europa Press que el Observatorio había solicitado un "mapeo" de zonas rurales aisladas y de montaña donde se detecten problemas de falta de cobertura que puedan provocar fallos de geolocalización en las pulseras para maltratadores.

"Lo solicitamos porque los problemas de fallos en la geolocalización por falta de cobertura era una de las incidencias más recurrentes", señaló.

Rojo, que asumió la presidencia del Observatorio el pasado mes de noviembre en sustitución de Esther Erice, tras pactar ambas que rotarían al año de la designación, reveló que el pasado martes 2 de diciembre por la tarde realizaron una visita al Centro Cometa.

"Nos dijeron que estaban trabajando en ello y que pronto estarían en disposición de mandarnos al Observatorio este mapeo", añadió Rojo.