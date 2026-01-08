Igualdad confirma el segundo asesinato machista de 2026, el peor comienzo del año en violencia de género desde 2023

Archivo - Número 016 contra la Violencia de Género.- IGUALDAD - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este jueves 8 de enero el segundo crimen machista de 2026. La víctima fue presuntamente asesinada por su pareja el lunes, en Las Palmas. Se trata del peor comienzo de año desde 2023, cuando en la misma fecha se contabilizaban con cuatro casos.

Igualmente, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la mujer tenía 43 años, dos hijos menores de edad y existían denuncias previas contra su presunto agresor.

Este miércoles 7 de enero el departamento que dirige Ana Redondo confirmó otro crimen, en Jaén, la primera víctima de este 2026.

Así, el número de víctimas asesinadas por violencia machista asciende a 1.343 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Mientras, el número de menores huérfanos por violencia de género contra su madre asciende a 2 en 2025 y a 506 desde 2013.