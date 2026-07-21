Igualdad confirma violencia de género en los casos de Toledo y Antequera y convoca un comité de crisis el próximo martes

Archivo - Teléfono 016 de atención a todas las formas de violencias contra las mujeres.- GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como violencia machista el asesinato de dos mujeres en apenas 24 horas, una en Alameda de la Sagra (Toledo) y otra en Antequera (Málaga), y ha convocado un comité de crisis para el próximo martes 28 de julio para analizar estos últimos casos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Igualdad.

Según precisan las mismas fuentes, en las últimas horas, se han producido cuatro presuntos asesinatos de mujeres (dos en Málaga, uno en Alicante y otro en Toledo).

En este momento, han confirmado la violencia de género en los casos de Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo) mientras que los otros dos casos --el de Benahavís (Málaga) y el de Almoradía (Alicante)-- están aún en investigación, "con posibilidad de que finalmente no se trate de violencia de género".

Con la confirmación de estos dos casos, asciende a 31 el número de mujeres asesinadas por violencia machista, y la lista podría aumentar a 33 si se confirmasen también los otros dos casos de Málaga y Alicante.