Sánchez traslada su cariño y solidaridad a las familias de las tres mujeres asesinadas en Madrid, Málaga y Toledo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este martes su "cariño y solidaridad" a las familias y amigos de las tres mujeres asesinadas en Madrid, Málaga y Toledo que el Ministerio de Igualdad ha confirmado como casos de violencia machista, y que el jefe del Ejecutivo ha calificado de "tragedia insoportable".

A través de un comunicado en la red social 'X', Sánchez ha pedido a la sociedad tener "más unidad, firmeza y compromiso" y ha expresado que "erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva. Asimismo, ha instado a las víctimas y testigos de violencia a denunciar y llamar al servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial a todas las formas de violencia contra las mujeres 016. "No estás sola", ha sentenciado.

Estas declaraciones se dan después de que este fin de semana se confirmara el fallecimiento de una mujer de 31 años que se encontraba ingresada en el Hospital de La Paz (Madrid) después de que a comienzos de febrero fuera atacada por dos hombres a la entrada de su casa en Sevilla la Nueva.

En el caso de Málaga, se trata de una mujer de 29 años, asesinada este lunes. La víctima tenía dos hijos menores de edad. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Por lo que respecta a Toledo, la mujer tenía 45 años y ha sido presuntamente asesinada por su cónyuge este martes. La víctima tenía un hijo menor de edad y tres hijos mayores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.