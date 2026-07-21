El Gobierno destinará 25 millones de euros a programas de empleo y formación de jóvenes extranjeros tutelados

El ministro e Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su llegada a una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la convocatoria de subvenciones por importe de 25.055.700 euros destinadas a financiar programas experienciales de empleo y formación TándEM dirigidos a personas jóvenes extranjeras cuya guarda y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones públicas.

Según ha informado el Ministerio de Trabajo en un comunicado, estas subvenciones tienen como objetivo contribuir a la integración de los menores extranjeros no acompañados tutelados y jóvenes extutelados a través del acceso al empleo.

En concreto, los programas TándEM están dirigidos específicamente a personas jóvenes extranjeras cuya guarda y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones públicas y que dispongan de autorización de residencia en vigor.

Los proyectos financiados permitirán desarrollar acciones de formación en alternancia con el empleo durante un período de doce meses, combinando el aprendizaje con el trabajo remunerado, favoreciendo la adquisición de competencias profesionales vinculadas a ocupaciones con perspectivas de inserción laboral y alineadas con las necesidades del mercado de trabajo, según explica el departamento que dirige Yolanda Díaz.

Además, destaca que la convocatoria promueve la colaboración con entidades sin ánimo de lucro que cuentan con experiencia en la atención y acompañamiento de personas jóvenes tuteladas y extuteladas, "favoreciendo una intervención integral que combine las actuaciones de formación y empleo con el apoyo social necesario para alcanzar los objetivos de integración e inclusión".