Igualdad convoca los premios para tesis doctorales sobre violencia contra las mujeres

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una foto de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres ha convocado los premios de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra las mujeres para el año 2026, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La cuantía de los Premios de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer para el año 2025 será de 8.000 euros a repartir en dos premios: un primer premio de 4.800 y otro de 3.200 euros.

Los beneficiarios de las ayudas son personas físicas de nacionalidad española o extranjera que hayan defendido su tesis doctoral sobre violencias contra las mujeres en cualquier universidad española, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude o equivalente.

Las tesis doctorales deberán ser inéditas, considerándose incumplido este requisito cuando, con anterioridad a la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, la tesis haya sido íntegramente reproducida de forma múltiple en cualquier formato de impresión o medio audiovisual, o haya resultado premiada por alguna administración pública o cualquier entidad de carácter público o privado, salvo que la publicación la haya llevado a cabo la misma universidad en la que se haya presentado.