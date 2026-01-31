Igualdad destina más de 2 millones de euros a la difusión de una campaña sobre "masculinidades corresponsables"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado este martes un mecanismo de indemnizaciones dotado de 20 millones de e - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad tiene previsto destinar un total de 2.020.000 euros a la difusión de una campaña sobre "masculinidades corresponsables" con el objetivo de "contribuir a la promoción de sistemas integrales de cuidado, desde una perspectiva de género interseccional y de derechos humanos, que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres".

Así consta en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2026, al que ha tenido acceso Europa Press, y que detalla que la citada campaña tiene un periodo de ejecución del 1 de abril al 30 de noviembre y se difundirá en televisión, radio, prensa, revistas, digital y exterior.

El público objetivo de esta campaña nacional es población "general y población masculina, sin prejuicio de que la campaña sea comprensible y llegue a todos los públicos".

El pasado año, el Ministerio de Igualdad ya lanzó la campaña titulada 'Por huevos', con el actor Paco León como protagonista, que buscaba "sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de una transformación cultural hacia masculinidades más igualitarias y corresponsables".

Aquella iniciativa tenía como objetivo "sensibilizar, especialmente a los hombres, sobre su necesaria implicación en los cuidados y en la lucha contra las violencias contra las mujeres", aseguró el Ministerio.

En 2026, el departamento que dirige Ana Redondo tiene previsto seis campañas institucionales que suponen 4,84% del total de las que realizará el Gobierno, con un presupuesto asignado de 14.218.525 euros, el 9,14% del total.

Del total, la mayor partida (5.329.770 euros) irá para una campaña de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género para la concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres.

El objetivo, según detalla el plan, es "sensibilizar y concienciar sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, destacar la lucha contra la violencia machista como un reto de toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere de una acción unitaria y la máxima cooperación y colaboración en el rechazo, identificación y denuncia de cualquier situación de violencia de género, en cualquier entorno y con cualquier mujer".

Igualdad también prevé difundir una campaña por el Día Internacional de las Mujeres, con un presupuesto de 2.310.000 euros; otra contra la trata de seres humanos y por la abolición de la prostitución, con una partida 2.020.000 euros.

LGTBI+ Y RACISMO

Además, tiene prevista otra campaña para promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI+, con 1.265.000 de presupuesto; y una de sensibilización social contra el racismo y la discriminación racial, que cuenta con 1.273.755 euros.

En este sentido, la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinará 1.465.000 euros a la campaña 'Migración, fuente de riqueza', que busca "poner en valor la migración como una oportunidad de desarrollo sostenible y prosperidad".

El departamento de Elma Saiz también ha planificado una campaña para dar a conocer el plan estatal de retorno voluntario para los españoles que residen en el exterior, con un plazo de ejecución del 1 de septiembre de 2026 al 31 de diciembre de 2027, y un coste plurianual de 2.000.000 euros.

En su caso, la Secretaría General de Inclusión invertirá 855.000 euros en una campaña de información para los potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital "para aumentar su tasa de cobertura". El coste de esta iniciativa, también plurianual, asciende a 2.855.000 euros.

EL ESTIGMA DE LA SOLEDAD

Por su parte, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destinará 500.000 euros a una campaña que busca "contribuir a entender las soledades como un desafío colectivo que requiere respuestas desde la comunidad".

Asimismo, la campaña pretende "luchar contra la estigmatización de las personas que experimentan alguna forma de soledad, explicar los condicionantes sociales que la producen y ofrecer un horizonte de soluciones colectivas (públicas, privadas y comunitarias)".

Respecto al Ministerio de Juventud e Infancia, el departamento de Sira Rego prevé destinar 2.570.933 euros a la difusión de la campaña 'Medio ambiente sano y derechos de las generaciones futuras'.

Dirigida a la sociedad en general, estudiantes y población infantil y juvenil, defiende que "el cambio climático y la consecuente destrucción del planeta, requieren de una ciudadanía que debe implicarse en el cuidado del medioambiente desde las edades más tempranas para hacer frente a la crisis climática".

"Con esta campaña, se busca implementar acciones de concienciación para promoverlo, con el objetivo de que sea la juventud del presente quien protagonice estos cambios para mejorar el mundo que les tocará vivir en el futuro", explica el Gobierno en su Plan, donde también recoge otra iniciativa sobre el impacto de la pobreza en los menores, con una dotación de 1.255.933 euros; y otra sobre el uso de pantallas, con una partida de 1.255.933 euros.

INVERSIÓN TOTAL DEL GOBIERNO EN 2026

La inversión total prevista en materia de publicidad y comunicación institucional para 2026 asciende a 155,6 millones de euros, lo que supone 5,56 millones de euros menos que la que se planificó en 2025, lo que representa una disminución de un 3,45%.

En lo que respecta al número de campañas, se prevé la contratación durante el año 2026 de un total de 124 campañas institucionales, 22 menos que las previstas en el Plan anterior, un 15,07% menos.

Además, en 2026 se llevarán a cabo 49 campañas de carácter comercial, con una inversión total prevista de 115,07 millones de euros, aumentando la inversión planificada en 5,49 millones de euros más con respecto al año anterior (+5,02%).

De este modo, la inversión publicitaria total prevista (campañas institucionales más comerciales) de la Administración General del Estado será de 270,67 millones de euros, por lo que disminuye un 0,03% en 2026 con respecto a lo planificado en 2025 (270,74 millones de euros).

Por inversión planificada para 2026 destaca, con 17,14 millones de euros, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En 2025 fue Agricultura, Pesca y Alimentación el ministerio que planificó la mayor inversión en publicidad institucional (20,28 millones de euros).

Se prevé contratar 31 campañas con una inversión superior a los dos millones de euros. La de mayor inversión presupuestada es la campaña para la divulgación de la seguridad vial de la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior, con un total de 10.194.000 euros, seguida de la de sensibilización fiscal e información y asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, con 9 millones de euros.

En cuanto a la distribución de medios de comunicación, el medio digital (prensa online y redes de distribución en sites especializados afines al target de las campañas) será el utilizado con más frecuencia en las campañas planificadas para 2026. En segundo lugar será la radio y en tercer lugar los medios televisión y exterior (pantallas digitales convencionales y de gran formato, vallas, mupis, mobiliario urbano, lonas, en intercambiadores, estaciones de AVE y cercanías, centros comerciales, etc.)