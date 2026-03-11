Igualdad investiga como caso de violencia de género la muerte de tres mujeres en el incendio de Miranda de Ebro

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género está investigando como presunto caso de violencia machista el incendio provocado en Miranda de Ebro (Burgos) en el que fallecieron tres mujeres y resultaron heridas cuatro personas, entre ellas dos menores de 11 y 7 años.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hablado con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como con la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, según han informado a Europa Press fuentes del ministerio. Redondo ha trasladado su pésame y solidaridad con la familias de las víctimas y de los heridos y ha mostrado su preocupación y "la disposición del ministerio para lo que sea necesario".

Según las primeras investigaciones, el fuego ha sido provocado y el autor se ha entregado a la policía. El incendio se ha producido en una vivienda de la calle Fuente, en el centro de la localidad en la noche de este martes.

En lo que va de año, diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, de las cuales cinco tenían una denuncia previa y en tres de los casos se había producido un quebrantamiento de medidas de alejamiento por parte del agresor, según la estadística oficial del Ministerio de Igualdad.