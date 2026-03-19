Igualdad pide aislar y denunciar el racismo con su nueva campaña: "Se acaba cuando actuamos"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional de sensibilización contra el racismo, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha pedido aislar y denunciar el racismo con su nueva campaña 'El racismo se acaba cuando actuamos. No lo normalices. Denúncialo'.

"Aquello que nos parecía tan lejano y superado, lamentablemente, vuelve a golpear con gran fuerza. El racismo es es estructural, es un problema democrático y es un problema de todos prácticamente los países del mundo", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa de presentación de la campaña.

Así, con motivo del del Día Internacional contra el racismo, que se conmemora este sábado 21 de marzo, Redondo ha señalado que la campaña es "muy oportuna", ya que, según ha informado, existe una "infradenuncia en cuanto a las acciones violentas contra la población migrante y contra el inmigrante".

En este sentido, ha recordado que, según datos del Oberaxe, dos de cada diez víctimas denuncian por racismo y xenofobia. Además, ha incidido en que el 52% de los que han sufrido este tipo de violencia tienen problemas, tanto psicológicos como físicos en su vida diaria.

Igualmente, ha admitido que "preocupa" al departamento que dirige "el importante número de ataques y de violencia racista en redes sociales que se ha quintuplicado en los últimos 10 años".

"En el spot vamos a ver como últimamente esas actitudes, lo importante es que la sociedad también las contemple como actitudes inviolables, racistas o xenófobas y las aísle. La campaña se centra en eso, exactamente, en el aislamiento de las actitudes racistas, en el apartheid de esas personas que conciben las relaciones no desde la igualdad, sino desde la discriminación", ha subrayado.

El spot muestra diferentes situaciones donde se dan actitudes racistas. La primera tiene lugar en un campo de fútbol, done un hombre grita "mono" a un jugador. La segunda, una mujer se muestra molesta en el metro al ver que un joven se va a sentar al lado y expresa "otro moro". En ambas las personas de su alrededor les aislan. Además, en la tercera, un hombre se opone a alquilar una vivienda a personas gitanas.

Finalmente, la ministra ha destacado el "esfuerzo" del Gobierno a través de diferentes iniciativas para combatir el racismo. Si bien, ha indicado que es "insuficiente" pero que va "en la buena dirección". "Seguimos avanzando con un Gobierno en una sociedad libre de discriminación racista, libre de discriminación de género", ha agregado.

"RACISMO TAMBIÉN ES CUANDO NO SE NOMBRA"

Por su parte, la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación, Beatriz Carrillo, ha asegurado que no considera a España un "país racista", pero ha añadido que sí que existe el racismo "todos los días". "El racismo no solamente se grita, racismo también es cuando no se nombra", ha señalado.

Asimismo, Carrillo ha criticado que "hoy ya no se disimula, hoy ya la gente no tiene prejuicios para manifestar su rechazo a determinados grupos". En este punto, ha destacado que el "delito de odio mayor" que hay en España es el racismo y ha recordado que el télefono 021 contra la discriminacion racial o étnica ofrece apoyo profesional y es gratuito.