Igualdad pide a Ceuta cobijo para las mujeres migrantes que están en las calles "en riesgo de sufrir violencia"

Un hombre y una mujer migrante en la playa, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Jesús Torres - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ha enviado una carta a la ciudad autónoma de Ceuta en la que tiende la mano a la Ciudad Autónoma "para la protección de las mujeres migrantes que se encuentran en las calles" y le pide que les ofrezca un "lugar seguro" ante el "riesgo extremo de sufrir violencias sexuales y físicas, o de caer en manos de redes de trata o explotación sexual".

En la misiva, dirigida a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, muestra su "preocupación" y su "solidaridad" con la situación humanitaria que vive Ceuta y recuerda que la ciudad autónoma tiene espacios públicos que pueden servir de cobijo en este momento de emergencia.

"La ciudad debe atender a estas mujeres en riesgo de sufrir violencias machistas, propiciarles un lugar seguro donde puedan recibir la asistencia básica por parte de todas las administraciones competentes", subraya.

Además, recuerda a la ciudad autónoma que puede utilizar los fondos del pacto de Estado contra la Violencia de Género para estas actuaciones. "Ésa es su razón de ser y por eso cada año se realizan las transferencias a las comunidades y ciudades autónomas", indica.

Según señala, para este año 2026, el Gobierno ha destinado 2,3 millones de euros a Ceuta para luchar contra la violencia de género: cerca de 2 millones de euros dedicados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 400.000 euros dirigidos a distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.

En este sentido, el Ministerio de Igualdad ha trasladado al Gobierno de Ceuta la "plena disposición para colaborar estrechamente en cuantas actuaciones se considere oportunas" dentro de su ámbito competencial.

Además, asegura que se ha puesto en comunicación con la directora del Instituto de las Mujeres de Ceuta y se encuentra "en constante comunicación con la delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia de Género para analizar la situación que se vive tras el flujo migratorio de los últimos días".