Igualdad pide al CGPJ que dictamine nuevos aspectos incorporados a la Ley de Violencia Vicaria y admite "cierto retraso"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la encuesta sobre la Percepción social de la prostitución, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). El informe ha sido elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado un nuevo informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que dictamine sobre algunos aspectos que se han incorporado a la Ley de Violencia Vicaria y que no estaban en el proyecto inicial, y ha reconocido "cierto retraso" en la tramitación ya que "la dificultad es máxima" porque no hay "referentes".

"No hay una legislación sobre violencia vicaria en el entorno y, por tanto, estamos innovando en la legislación y eso plantea dificultades", ha declarado Ana Redondo, en la presentación de los resultados de una encuesta sobre la percepción de la prostitución, elaborada con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) e impulsada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG).

En este sentido, la ministra de Igualdad ha defendido que han querido "ser muy exigentes y muy rigurosas" en cuanto a la norma que propongan, porque son conscientes de que "en el rigor técnico y en la técnica legislativa" se juegan "la credibilidad del Ministerio y la credibilidad del Gobierno en este asunto tan delicado" y que tanto les "concierne" y "preocupa".

"Si el tiempo o una ligera dilación es el coste, yo lo pago a gustosa", ha declarado la ministra, que ha añadido que se está "ultimando" el proyecto de ley con la participación de los ministerios de Justicia y Juventud e Infancia. "Hay avances importantes, muy significativos", ha declarado.

Asimismo, como consecuencia del "diálogo" interministerial, con expertos, entidades y con la sociedad civil, según ha indicado Redondo, el Gobierno ha vuelto a solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe "sobre algunos de los aspectos que no estaban incorporados en el proyecto inicial y que sí que se han incorporado como consecuencia de este diálogo". "Y por lo tanto, tiene que volver a pasar por esos informes".

"Lo que necesitamos es una ley rigurosa, una ley técnicamente correcta y que nos permita proteger a esas mujeres y a esos menores", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que el inicio del año ha sido "demoledor".

En este sentido, la titular de la cartera de Igualdad ha afirmado que el único camino es "seguir mejorando" porque no tienen "un sistema perfecto" ni "infalible". "Nuestro objetivo y nuestra voluntad política es seguir mejorando", ha subrayado.

CARTA A CGPJ Y FISCALÍA PARA AUMENTAR EL ALEJAMIENTO

Ana Redondo ha remarcado que en esa mejora "constante" y "continua" su departamento está "en conversaciones" con el Ministerio de Interior para perfeccionar la valoración del riesgo a través del VioGén 2, y "en contacto" con el CGPJ y con la Fiscalía General del Estado, como ya adelantó la semana pasada Europa Press, para "estudiar, analizar la posibilidad de incrementar las órdenes de alejamiento, el número de metros de órdenes de alejamiento".

"Hay algunos datos que sí que nos indican que a veces se quedan cortas. Cuando estamos hablando de órdenes de alejamiento de 250, de 100 metros, incluso de 300 metros, es imposible que los agentes de protección, la policía, llegue suficientemente a tiempo", ha reflexionado la ministra, que cree que hay que revisarlo "con quienes son responsables de firmar esas órdenes de alejamiento"

Además, Redondo ha destacado la "máxima complicidad" que existe con ambos órganos y ha asegurado que "siempre" ha encontrado "una responsabilidad y una compatibilidad de criterio". "Vamos a seguir incidiendo y mejoras en un sistema que como digo es un sistema que salva vidas a diario y es un sistema que funciona", ha apostillado.

En esta línea, la ministra ha afirmado que es "muy preocupante" que se generen "dudas" sobre el sistema. "No podemos generar dudas sobre el sistema porque esas dudas desprotegen", ha declarado, para después añadir que el problema es la "infradenuncia" y que las denuncias falsas son el "0,08%". La ministra ha avanzado que próximamente habrá un nuevo Comité de Crisis para analizar los últimos casos.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha pedido poner "el acento en el maltratador". "No generemos la idea al maltratador de que no le va a pasar nada porque todo falla. No todo falla. Todo funciona. Mejorable siempre, pero todo funciona", ha recalcado.