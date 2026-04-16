Igualdad pide un periodismo deportivo que no reproduzca "estereotipos e inercias" y que no mire "hacia otro lado"

Archivo - VIII Premios Lilí Álvarez - ANDREA ABRIL. MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, María Guijarro, ha pedido este jueves un periodismo deportivo que no reproduzca "estereotipos e inercias" y que no mire "hacia otro lado" ante la desigualdad.

Así lo ha puesto de manifiesto en la entrega de los Premios Lilí Álvarez de periodismo deportivo por parte del Consejo Superior de Deportes y el Instituto de las Mujeres, en la que han reconocido los trabajos que mejor han contribuido a la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y a visibilizar el deporte femenino en España.

En su intervención, Guijarro ha recalcado que "no hay igualdad en el deporte si no hay igualdad en el relato" y ha invitado a los profesionales del periodismo a "cambiar las reglas del juego" porque "necesitamos un periodismo deportivo riguroso y comprometido que no se conforme con reproducir estereotipos e inercias y que no mire hacia otro lado ante la desigualdad".

Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha reflexionado sobre el acceso desigual de las mujeres a ciertos espacios deportivos y ha señalado que "es necesario reivindicar el deporte como un espacio de autonomía y libertad para las mujeres, también en relación con su propio cuerpo".

"Cuando lo masculino se representa como lo universal y lo femenino como lo específico, como lo que necesita ser aclarado, lo que estamos reconociendo es la notable desigualdad de las mujeres en el deporte", ha indicado.

Por su parte, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha destacado la "responsabilidad" de las personas premiadas y de los medios de comunicación a la hora de "construir referentes, amplificar voces y cuestionar inercias". "Os necesitamos para seguir avanzando, para no dar pasos atrás en derechos conquistados y para defender un modelo de sociedad más igualitario", ha expuesto.

Estos galardones, dotados con 5.000 euros en cada categoría, reconocen trabajos en los ámbitos de texto, radio, gráfico y audiovisual. En esta edición, los premios han recaído en: Natalia Torrente Murciano, en la categoría de texto, por su artículo 'Rubiales rogó sin éxito a Jenni Hermoso que lo defendiera en un comunicado conjunto', publicado en Relevo; José Ignacio Martínez Rodríguez, en la categoría gráfica, por el reportaje fotográfico 'Rugby para placar prejuicios', publicado en La Marea; Carolina Jiménez Cencerrado, en la categoría audiovisual, por la pieza 'El Universo del Bullying con Belén Toimil' en el marco del proyecto Tour Universo Mujer; y Álvaro Gómez Casado, en la categoría de radio, su trabajo 'Triple Golpe de Castigo', emitido en Onda Cero Segovia.

Además, en el marco de los VIII Premios Lilí Álvarez se ha homenajeado a las pioneras del fútbol español. Un grupo de diecisiete jugadoras que el 21 de febrero de 1971 se enfrentó con Portugal en Murcia. Esta generación ha estado representada en el acto por Carmen Arce Martínez "Kubalita", María Ángeles Pérez Urda "Quilla", Ana Seijo Aviño, Amparo Herrera Herrera y Paquita Cruz Astor.

Los premios rinden homenaje a Elia María González-Álvarez y López- Chicheri, más conocida como Lilí Álvarez. Ella fue la primera española en participar en 1924 en unos Juegos Olímpicos junto a la también tenista Rosa Torras. Lilí Álvarez destacó, además, en disciplinas como el patinaje, el esquí o el automovilismo. Periodista, escritora y ensayista, fue una de las primeras mujeres en publicar crónicas deportivas en la prensa española y una firme defensora de los derechos de las mujeres.