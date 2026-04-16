Desconvocada la huelga en las oficinas de Extranjería tras un acuerdo entre el Gobierno y CCOO

Archivo - Oficina de extranjería en la ciudad de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) han cerrado un acuerdo que permite desconvocar la huelga convocada en las oficinas de Extranjería y en el conjunto de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Según ha explicado el sindicato, el Ministerio ha incorporado los principales puntos reivindicados por CCOO, lo que este ha señalado que "abre la puerta a una mejora histórica en las condiciones laborales del personal".

Además, ha subrayado que este acuerdo "es fruto de más de un año de movilización sostenida en las oficinas de Extranjería, que desde abril de 2025 han protagonizado concentraciones y huelgas, demostrando una profesionalidad ejemplar pese a las dificultades, las bajas retribuciones y la sobrecarga estructural del servicio".

Para el sindicato, las movilizaciones han demostrado que la presión organizada "da resultados". En esta línea, ha explicado que la huelga tenía "un único objetivo: mejorar un servicio público esencial y garantizar la retención del talento de quienes trabajan cada día para reducir los tiempos de espera y ofrecer una atención digna a la población extranjera".

Igualmente, ha destacado que este acuerdo "reforzará" las oficinas de Extranjería, "mejorará" la atención a la ciudadanía y "dignificará" las condiciones laborales de miles de trabajadores. El sindicato también ha recordado que ha sido "la única organización que ha mantenido una defensa constante de Extranjería y de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, pese a críticas infundadas, y que la convocatoria de huelga ha demostrado ser la herramienta necesaria para revertir años de abandono".

7.000 TRABAJADORES CON MEJORA RETRIBUTIVA MENSUAL

Según el acuerdo, 7.000 trabajadores de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno percibirán, a partir del 1 de julio, una mejora retributiva mensual superior al 10% de media, alcanzando incrementos superiores al 18% en los niveles salariales más bajos.

CCOO ha destacado que este acuerdo constituye "un hito sin precedentes" en la Administración General del Estado, ya que, según ha detallado, es la "primera vez" que un organismo completo recibe un incremento retributivo mediante un sistema de productividad por objetivos, equiparándose así a otros ámbitos de la AGE que ya contaban con este modelo desde hace años.

De la misma manera, ha apuntado que incluye el compromiso de abordar la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "con el fin de modernizar las estructuras territoriales y reforzar la atención a la ciudadanía en todas las dependencias de delegaciones y subdelegaciones".

Asimismo, ha asegurado que se establecen "mejoras significativas" en los planes de formación, ampliando itinerarios y modalidades online; la extensión del trabajo a distancia a colectivos que hasta ahora no podían acceder a él; y "avances" en seguridad y salud laboral, especialmente en la evaluación de riesgos.