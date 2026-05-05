Igualdad prorroga cuatro meses el actual contrato de las pulseras para maltratadores para no interrumpir el servicio

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), y la jueza Carmen Martínez Perza (i) durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, en el Ministerio de Igualdad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha aprobado una prórroga de cuatro meses del actual contrato del Servicio Integral del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de las Medidas Cautelares y Penas de Prohibición de Aproximación en Materia de Violencia de Género y de Violencia Sexual, con el objetivo de no interrumpir la prestación del servicio.

Según han explicado fuentes del departamento que dirige Ana Redondo, la tramitación del expediente de licitación del conocido como servicio Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores, "fue interrumpida con el objetivo de incorporar las mejoras necesarias en los pliegos de contratación".

De la misma manera, ha precisado que es resultado de la realización de las auditorías ligadas a los dispositivos, que "han permitido tener conocimientos precisos que contribuirán a optimizar el funcionamiento y la seguridad de los mismos".

Esta prórroga de cuatro meses del actual contratado, que ya está tramitada, el Ministerio la ve "necesaria", al amparo del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, "para no interrumpir la prestación de un servicio crítico y fundamental", ya que "se trata del principal servicio de protección para la seguridad de las víctimas de violencia de género y violencias sexuales con orden de protección judicial monitorizada por medios telemáticos".