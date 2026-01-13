Igualdad recaba datos de un presunto asesinato machista en Badajoz, que elevaría a cuatro las víctimas en 2026

Archivo - Imágenes de la manifestación con motivo del 25N en Málaga. A 25 de noviembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Badajoz que, de confirmarse, elevaría a cuatro las asesinadas en 2026 por violencia de género y a 1.345 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. En lo que va de 2026, el departamento que dirige Ana Redondo ha confirmado tres casos: en Jaén, Las Palmas y Cádiz.

En este sentido, 2026 ha tenido el peor comienzo de año en materia de violencia de género desde 2023, cuando, a fecha de 12 de enero, se contabilizaban cuatro casos.

La Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia de género el fallecimiento de una mujer de 78 años en la ciudad de Badajoz. El presunto autor, su marido de 81 años, fue detenido por estos hechos y ha ingresado en prisión.