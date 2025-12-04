Igualdad refuerza el sistema Cometa para proteger a víctimas de violencia de género durante la Navidad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), y la jueza Carmen Martínez Perza (i) durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, en el Ministerio de Igualdad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), reforzará el sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras de control telemático, para proteger a las víctimas de violencia de género durante la Navidad.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la iniciativa forma parte del Plan especial de refuerzo de servicios y de coordinación interinstitucional frente a la violencia contra las mujeres que ha puesto en marcha durante el periodo de Navidad 2025-2026.

En concreto, ha señalado que el servicio Cometa, mantendrá su horario habitual, con atenciones durante 24 horas todos los días de la semana. Además, ha añadido que se agilizarán también las sustituciones necesarias durante los días navideños y que se llevará a cabo un "especial seguimiento" de aquellos casos que, por diferentes circunstancias, puedan necesitar una mayor atención y ágil actuación.

En ese sentido, Igualdad ha indicado que este refuerzo se fundamenta en la obligación de garantizar la continuidad, accesibilidad y eficacia de los recursos y servicios de atención integral a las víctimas de violencia machista, "en especial en momentos del año, como el periodo de Navidad, en los que pueden concurrir circunstancias que incrementen la vulnerabilidad de las mujeres y de los y las menores de edad expuestos".

SE CUBRIRÁN AUSENCIAS EN EL 016

Durante esta Navidad, el servicio 016 trabajará como hasta ahora, las 24 horas del día, garantizando que todas las llamadas y comunicaciones que se produzcan por el resto de las vías que no son el teléfono, reciban "atención inmediata". Igualmente, durante las vacaciones del personal, se cubrirán todas las ausencias, de manera que el servicio siempre mantenga el número "adecuado" de profesionales por turno.

En la misma línea, se realizará un especial seguimiento de los casos previamente identificados por el servicio Atenpro y que, por diversos factores de vulnerabilidad o circunstancias de riesgo, puedan ser catalogados como de especial seguimiento esta Navidad.

También ha pedido un "especial refuerzo" durante la Navidad de las actuaciones que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y a las policías autonómicas con competencias delegadas para la protección de las víctimas de violencia machista con casos integrados en el sistema VioGén.

Por otra parte, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se ha solicitado a la Red de Unidades de Violencia de género, ubicadas de las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, que intensifiquen sus actuaciones.

Junto a ello, se ha requerido por carta a las comunidades autónomas y a las entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que refuercen los recursos autonómicos y locales tales como servicios sociales, puntos de atención especializada, acogida, centros de crisis 24 horas, servicios sanitarios, oficinas municipales de información o servicios específicos de igualdad.