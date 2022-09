Igualdad ve "violencia política" en los ataques a Irene Montero y critica a quienes cuestionan la educación sexual

Archivo - La ministra de Igualdad, Irene Montero (i), y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La secretaria de Estado ha pedido ayuda al Parlamento para incluir los cuidados en el debate económico

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, ha calificado este martes de "violencia política" las críticas recibidas la semana pasada por la ministra del ramo, Irene Montero, por unas declaraciones en el Congreso, y ha puesto el foco en "la reflexión de fondo" que dejan estas que, a su juicio, tienen que ver con quién ve "un problema que exista la educación sexual".

Durante una comparecencia en la Cámara baja la semana pasada, la ministra declaró que "Todos los niños y las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia", así como que "tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les de la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento". Estas últimas palabras ha sido criticadas por gran parte de la oposición y han llevado a Vox y a Ciudadanos a pedir la dimisión de Montero.

Rodríguez, en este caso en declaraciones en el Senado, ha calificado de "violencia política" esta situación, pero a su juicio la "agresión" a la ministra con estas palabras "es lo menos importante" ya que, a su juicio, lo "preocupante" es "la reflexión de fondo".

Según ha apuntado, la educación sexual supone que en las escuelas expliquen "que está bien tratar bien, que está mal tratar mal, que no hay problema si se ama a una persona del mismo sexo" y que se aprenda sobre "emociones", "consentimiento "y anticoncepción". A su juicio, es necesaria la información sobre consentimiento "para saber cuándo se ha sufrido una agresión".

En este sentido, se ha referido a los casos de abuso sexual a menores tuteladas en Baleares. "Precisamente lo que estamos planteando es que haya más formación, más educación sexual, más de la que ya había, porque lo que es un problema es que haya, por ejemplo, trabajadores de esos centros de protección a menores que no sepan que lo que estaba pasando en ese centro era un caso de educación sexual", ha apuntado.

EDUCACIÓN SEXUAL "INSUFICIENTE"

En su intervención, Rodríguez ha denunciado que la edad media de acceso al porno en España es de 8 años lo que, a su juicio, demuestra que los menores "no tienen otros lugares a los que acceder para obtener información". Además, ha destacado que el 50% de los jóvenes reconocen que no utilizan un preservativo y les parece que no es violencia dejar de utilizar ese preservativo durante las relaciones sexuales.

"Hemos visto también cómo se han cuadriplicándolas enfermedades de transmisión sexual en los últimos 6 años y hemos visto también cómo los mismos estudios señalan que el 70% de los jóvenes dicen que la educación sexual que reciben en los colegios no es suficiente", ha apuntado la 'número dos' de Montero.

Es por eso que ha considerado que "a quien les molesta" la educación sexual es a quienes "disfrutan de los cuerpos de niños, niñas y mujeres sin el consentimiento sexual de esas personas". A su juicio, si estas personas estuvieran tan preocupadas por la pederastia apostarían por "votar una comisión de investigación" sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia. "Más educación sexual y menos sotanas", ha declarado Rodríguez.

VIOLENCIA POLÍTICA A DÍAZ AYUSO

Rodríguez también ha calificado de "violencia política" las críticas que ha recibido Isa Serra durante la comisión, en donde ha sido nombrada por las portavoces de PP y Ciudadanos, en relación a su condena por agredir a una policía.

La senadora 'popular', Patricia Rodríguez, ha cuestionado también a la secretaria de Estado por su opinión sobre un acto que, según ha explicado, fue financiado por Igualdad, y en el que se quemó, entre otras, una réplica de la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha preguntado por si esto es también violencia política.

La 'número dos' del Ministerio ha condenado "todas las formas de violencia" pero ha precisado que la "violencia política es la violencia que se ejerce por el hecho de ser mujeres y defender los derechos de las mujeres", algo que, a su juicio, no corresponde con el perfil de Díaz Ayuso que, según ha apuntado, "no es una conocida feminista".

"Es una señora que ha protagonizado una campaña en la que le pide a las víctimas de agresiones sexuales que sujeten su copa, en vez de decir a los agresores que no echen droga", ha apuntado.

LOS CUIDADOS EN EL DEBATE ECONÓMICO

Por otra parte, compareciente se ha referido también en su discurso al ámbito de los cuidado y, en este sentido ha llamado a los representantes políticos de las comisiones de Igualdad de Congreso y Senado a que "tomen partido" para que la reforma del sistema de cuidados en el país esté presente dentro del debate económico y sobre fiscalidad.

En concreto ha pedido aprovechar los actuales tiempos en los que se están "revisando los costes de todo" para "discutir sobre lo que cuesta el cuidado".

Del mismo modo, ha interpelado al Parlamento en relación a la Ley Trans y ha explicado que "más allá de la mención registral", la norma incluye "otras tareas muy importantes" relacionados con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI como el derecho a filiar a los hijos sin estar casadas, el derecho a las técnicas de reproducción asistida, el que sean sancionables las conductas discriminatorias por parte de las administraciones públicas cuando no se conceden derechos como el uso de los servicios públicos en el ámbito sanitario o cuando se alquila una vivienda.

"Les invito, señorías, a que nos ayuden con esa tramitación y que el Senado sea una Cámara libre de transfobia y que podamos, por fin, aprobar una ley trans que se merece desde luego este país", ha indicado.

LEY DE TRATA

Otra de las leyes impulsadas por el departamento de Irene Montero es la ley de trata sobre la que Rodríguez no ha escondido la división que existe, especialmente en lo que concierne a modificar la ley de Extranjería, un tema sobre el que el PSOE es reacio.

Estas diferencias se ven, también, en otra denuncia realizada por Rodríguez, quien ha señalado que Igualdad ha estado "nueve meses" esperando un informe sobre la norma del Ministerio de Justicia, liderado por la socialista Pilar Llop.

PREOCUPACIÓN POR LAS MUJERES DE IRÁN

Por otra parte, Rodríguez ha condenado los tres últimos casos de asesinato por violencia de género que se han conocido en las últimas 24 horas. Estos sucesos, según ha señalado, sitúa en 33 las víctimas mortales de esta lacra en 2022 y eleva a 1.163 desde 2003. Además, ha confirmado que los últimos asesinatos dejan a cuatro huérfanos menores de edad, lo que supone que ya son 361 desde que se tienen datos, 2013.

Por último, Rodríguez se ha referido a la situación de las mujeres en Irán y ha mostrado su "preocupación" porque en Europa se utilice como, según ha indicado, "se ha hecho en otras ocasiones" un visión "colonial" y "sesgada" de lo que allí está ocurriendo.

Rodríguez ha apuntado que "limitar" este debate al uso del velo y "trasladarlo al contexto" europeo es "no tener presente el contexto en el que se dan esas protestas" y que tiene que ver con que, junto a ellas, están los movimientos estudiantiles, los sindicales, los ecologistas y los movimientos sociales.

En este sentido, ha puesto en valor que "ellas han sido las protagonistas" y "la mecha que ha aprendido una llama social contra un régimen autoritario y desigual" por lo que ha pedid que no se corra ahora un tupido velo, ni se utilice estas protestas para reforzar discursos "racistas, xenófobos o supremacistas".