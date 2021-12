El IMV llega a menos de un tercio de las personas sin hogar en España, según un informe

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a menos de un tercio de las personas sin hogar en España, según la investigación 'Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el sinhogarismo: ¿Una protección estructural para toda la sociedad?', presentado este viernes por la Fundación HOGAR SÍ.

El estudio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la convocatoria del 0,7% del IRPF destinada a otros fines sociales, indaga en los mecanismos que impiden o dificultan que las personas en situación de sinhogarismo accedan al IMV y ofrece una serie de propuestas para corregirlos.

"El IMV nació en el marco del 'escudo social' de las acciones para paliar los efectos de la COVID-19 dentro de la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza 2019-2023, pero la concepción de una garantía de rentas es una medida clave en el futuro de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza y la exclusión", ha declarado el director general de HOGAR SÍ, José Manuel Caballol.

Para llevar a cabo esta investigación se han realizado casi 250 encuestas a personas en situación de sinhogarismo y más de 170 a profesionales que han gestionado el Ingreso Mínimo Vital.

El equipo de investigación ve "preocupante" que "solo" el 26% de las personas en situación de sinhogarismo que han participado en el estudio estén percibiendo el IMV, pese a que el 76% lo ha solicitado. Además, el informe revela que, de aquellas personas en situación de sinhogarismo que no lo han solicitado, el 46% no lo ha hecho por falta de información o por no saber cómo hacerlo.

Según las encuestas a profesionales, más del 90% considera que el sistema de gestión permite "poca o nula autonomía" para realizar la solicitud y el 68% de las personas en situación de sinhogarismo considera que el IMV no aumenta la autonomía para su vida. Además, pone de manifiesto que la cuantía media percibida es de 371 euros.

"Las organizaciones del Tercer Sector somos el canal principal de información y gestión del IMV en el caso de las problemáticas de exclusión más severas como es el caso del sinhogarismo pero esto debe cambiar. El acceso a los derechos no puede depender de que las personas encuentren quien les pueda ayudar. El objetivo de los mecanismos públicos debe ser que las personas gocen de autonomía y para esto necesitamos trámites ágiles y cuantías que permitan acceder a unos mínimos de bienestar", ha señalado Caballol.

En cuanto a las resoluciones, la investigación muestra que el 32% de las personas en situación de sinhogarismo no saben la causa de denegación del IMV o no se lo han dicho.

Entre las medidas que propone la fundación en materia de organización, se encuentra la mejora de la coordinación entre los organismos de las diferentes administraciones con el objetivo de simplificar los trámites de aportación de documentación.

"En un momento de pandemia, con una atención presencial limitada, y con enormes dificultades para conseguir citas en organismos públicos, no se puede tener a personas en situación de extrema necesidad de un lado a otro recopilando documentación que está en manos de las administraciones", ha explicado Caballol.

Además, dada la brecha digital existente, pide la implementación de un programa que vaya destinado a ofrecer una red de oficinas de atención exclusiva a asuntos del IMV a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la posible participación de organizaciones del Tercer Sector especializadas.

En cuanto al proceso de tramitación, algunas de las propuestas de la organización son: aplicar la lectura fácil a todo tipo de solicitudes, así como diferentes idiomas; la solicitud y comunicaciones por otras vías, no exclusivamente por Internet, y que las denegaciones sean en todos los casos debidamente motivadas.