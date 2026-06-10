Inclusión concede un préstamo de 1,2 millones a Irisbond, especializada en tecnología para personas con discapacidad

El Fondo de Impacto Social (FIS), adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y gestionado por Cofides, ha concedido un préstamo de 1,2 millones de euros a Irisbond. - INCLUSIÓN

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Impacto Social (FIS), adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y gestionado por Cofides, ha concedido un préstamo de 1,2 millones de euros a Irisbond, empresa especializada en el desarrollo de tecnologías de comunicación asistida para personas con enfermedades neuromotoras severas.

Según ha informado este miércoles el departamento que dirige Elma Saiz, la financiación se destinará al suministro de dispositivos de seguimiento ocular (eye-tracking) que facilitarán la comunicación a pacientes de la sanidad pública que, por diferentes circunstancias, tienen dificultades para expresarse de forma oral.

En relación con la empresa, Inclusión ha señalado que fue fundada en 2013 y diseña y comercializa soluciones tecnológicas que permiten a personas con graves dificultades de comunicación --como pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), parálisis cerebral u otras patologías neurológicas-- interactuar y comunicarse mediante la mirada.

Con un equipo de 34 profesionales, la empresa da servicio a más de 1.100 usuarios en España y colabora con más de 100 hospitales en 15 comunidades autónomas, ofreciendo soporte, formación y recursos a profesionales, familias y centros.

"El objetivo de este proyecto es reducir las barreras de comunicación, aumentar la autonomía personal y mejorar la inclusión social de personas con discapacidad mediante el uso de una tecnología accesible e inclusiva, ampliando el número de usuarios", ha indicado el Ministerio.

2.000 USUARIOS A FINALES DE 2027

En este sentido, ha explicado que con la incorporación de nuevos dispositivos financiados por las comunidades autónomas, la empresa busca superar los 2.000 usuarios activos a finales de 2027.

La firma de la operación ha tenido lugar en la sede del Ministerio. Allí, Dulce F., una adolescente con parálisis cerebral que utiliza esta tecnología para expresarse desde que tenía seis años, ha mostrado cómo funciona la comunicación asistida y cómo ha mejorado su calidad de vida. Gracias a estos dispositivos, Dulce puede charlar con sus amigas, estudiar y participar en clase.

"Es el mejor ejemplo de tecnología al servicio de las personas, ya que los dispositivos permiten a los menores escolarizarse y a las personas adultas comunicarse e incluso trabajar. Además, garantiza el derecho de todas las personas a expresarse y a tener voz propia", ha afirmado la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez.

Por su parte, la presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, ha señalado que "el desarrollo de soluciones tecnológicas como las de Irisbond contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y a avanzar hacia una sociedad más inclusiva".

"Como referentes en el sector, es un orgullo dotar de esta tecnología y, sobre todo, de nuestro servicio asistencial integral a los pacientes del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)", ha destacado manifestado el fundador de Irisbond, Eduardo Jáuregui.

Finalmente, ha subrayado que trabajarán "estrechamente junto a los profesionales médicos, los pacientes y cuidadores para seguir promoviendo el derecho a la comunicación de cualquier persona". "Lo que hacemos tiene impacto social a muchos niveles y estamos orgullosos de ello", ha concluido.