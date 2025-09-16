La Infanta Elena, nombrada presidenta de honor de la Fundación ONCE Baja Visión.

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE Baja Visión (FOBV) ha nombrado este martes a la Infanta Elena Presidenta Honorífica del Patronato de esta fundación Elena por su "compromiso personal y demostrado durante muchos años con las personas en riesgo de exclusión y en situaciones de dificultad", como ha manifestado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda.

"La Infanta Elena ha estado a nuestro lado cuando la hemos necesitado en el mundo de las personas con discapacidad y, muy concretamente, cerca de los atletas paralímpicos, con quienes ha mantenido una relación cordial y cercana durante más de 30 años hasta finales del pasado mes de junio", ha añadido.

La Fundación ONCE Baja Visión, que fue presentada oficialmente a principios de 2025, es la quinta fundación del Grupo Social ONCE y nace con el propósito de mejorar la calidad de vida de muchas personas que, con baja visión, no cumplen los requisitos para ser afiliadas a la Organización de ciegos, pero necesitan determinados apoyos.

Como explican desde la Fundación, el acceso a sus servicios se podrá realizar a través de un formulario de inscripción en fundaciononcebajavision.es. Las personas que estén interesadas deben tener una patología visual que cause baja visión y disponer de un certificado de discapacidad que refleje un mínimo del 33%.