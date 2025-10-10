El Instituto de las Mujeres destina 550.000 euros a sindicatos para apoyar la creación de planes de igualdad en empresas

Archivo - Una mujer escribe en el teclado de su ordenador. - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, destinará subvenciones por un importe total de 550.000 euros a siete organizaciones sindicales de ámbito estatal o supraautonómico, para apoyar la implantación de los planes de igualdad en las empresas.

Esta línea de subvenciones está dirigida a financiar la formación, apoyo y asesoramiento especializado necesarios para el ejercicio de las funciones de negociación, elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de estos planes de igualdad.

Según ha informado el Instituto de las Mujeres en un comunicado, para una correcta implantación de los planes de igualdad en todas sus fases --elaboración del diagnóstico, la auditoría retributiva, el desarrollo de las medidas, el seguimiento y la evaluación-- es necesario que las organizaciones sindicales que intervienen en su negociación dispongan de la formación y el apoyo necesarios.

Por ello, mediante esta convocatoria se financian dos tipos de actividades: formativas y de capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación, elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de planes de igualdad de ámbito estatal o supraautonómico; y contratación de personal experto en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral para realizar actividades de apoyo y asesoramiento especializado.

El Instituto de las Mujeres recuerda que las empresas de 50 o más trabajadores tienen la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad, lo que supone "la implantación de medidas dirigidas a mejorar la conciliación corresponsable, a prevenir y proteger frente al acoso sexual y por razón de sexo y/o a eliminar las brechas retributivas o cualquier otro tipo de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral.

En este sentido, considera importante una "correcta" elaboración del diagnóstico, incluida la auditoría retributiva, y el desarrollo de medidas y sistemas de seguimiento y evaluación que "garanticen la eficacia y adecuación de los planes de igualdad a la realidad existente".

"El ámbito laboral no es ajeno al contexto internacional marcado por el retroceso de los derechos de las mujeres. Por ello, el Instituto de las Mujeres reafirma su compromiso con el feminismo como motor de transformación social", ha destacado.