Instituto de Mujeres e Inspección de Trabajo firman un convenio para reforzar la vigilancia de la igualdad en empresas

Archivo - Una trabajadora en una planta industrial. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, y la directora de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Cristina Fernández, han firmado este miércoles un convenio destinado a "reforzar la vigilancia de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las empresas".

En virtud de este acuerdo, ambos organismos han establecido que "compartirán información sobre los sectores con mayor riesgo de discriminación o vulnerabilidad laboral", según han indicado las responsables de estas instituciones.

El convenio ha previsto, además, "un procedimiento de actuación para canalizar denuncias sobre discriminación laboral que reciba el Instituto de las Mujeres" y "mecanismos de coordinación para facilitar la aplicación de la normativa de igualdad, especialmente la Directiva de Transparencia Salarial".

La firma de este acuerdo ha llegado en un contexto en el que, según han señalado, "el mercado laboral español sigue presentando importantes desigualdades entre mujeres y hombres, reflejadas en mayores tasas de desempleo, temporalidad, parcialidad, brecha salarial, acoso y peores condiciones laborales para las mujeres, especialmente en sectores altamente feminizados y precarizados".

Ante esta situación, ambos organismos han consolidado "un marco estable de colaboración que permitirá a ambos ofrecer una respuesta más eficaz en la identificación y abordaje de posibles discriminaciones e incumplimientos empresariales de la normativa sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres".

El convenio ha permitido, además, "avanzar en la aplicación de la normativa europea reforzando la colaboración entre la autoridad laboral y el Instituto de las Mujeres, organismo de igualdad responsable de garantizar una protección efectiva frente a la discriminación por razón de sexo".

De forma coordinada, se han previsto "acciones en sectores altamente feminizados donde existan situaciones de especial vulnerabilidad o incumplimientos laborales" y, en ese sentido, se han establecido "mecanismos para detectar desigualdades y definir prioridades de actuación".

El acuerdo ha incluido, igualmente, "actuaciones conjuntas de prevención, sensibilización y formación" que permitirán a ambos organismos desarrollar una estrategia integral contra la discriminación laboral.