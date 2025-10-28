Instituto de las Mujeres pide a los hombres asumir su responsabilidad en el trabajo de cuidados para una "igualdad real"

Archivo - La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres ha pedido este martes a los hombres asumir su responsabilidad en el trabajo de cuidados para una "igualdad real".

"El trabajo doméstico y los cuidados son imprescindibles para la vida de cualquier persona y para el bienestar de todas las familias. Los varones deben asumir plenamente su responsabilidad en el trabajo de cuidados, porque sin corresponsabilidad no hay igualdad real", ha asegurado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

Así lo ha puesto de manifiesto con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se celebra este miércoles 29 de octubre. Además, Hernández ha llamado a "fortalecer y profundizar" el Estado del Bienestar en España, "garantizando derechos y desarrollando políticas públicas que aseguren la igualdad real entre mujeres y hombres".

En este sentido, el organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad ha reafirmado que la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados "es esencial para la igualdad real entre mujeres y hombres". También ha expuesto que corresponde a las Administraciones Públicas impulsar políticas "que consoliden un Estado del Bienestar más justo y sostenible".

Por ello, ha apostado por el Mapa de Cuidados, una plataforma web (mapadecuidados.es) que lanzó el año pasado que centraliza la información sobre el conocimiento y acceso a los distintos recursos y servicios disponibles tanto a nivel estatal como autonómico.

El Instituto ha recordado que el Mapa de Cuidados es una herramienta que agrupa la información existente "de forma sencilla, práctica, útil y atractiva para el acceso a los distintos recursos, servicios, ayudas o prestaciones relacionadas con los cuidados de menores, mayores y personas dependientes". Asimismo, se incluye también información sobre los procedimientos o gestiones necesarias para acceder a ellos.

El Mapa de cuidados --cofinanciado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)-- ofrece información de ayuda e interés para quienes necesitan hacer frente al trabajo de cuidados, ya sea de forma puntual, temporal o de larga duración, pero también para las personas cuidadoras profesionales y no profesionales, brindando información sobre distintos recursos de formación y apoyo.

"La web, que cuenta con más de mil fuentes de información, hace especial incidencia en la claridad y exposición de los diferentes trámites a seguir y a qué instituciones o entidades se debe acudir para resolver la necesidad de cubrir algún servicio de cuidado", ha señalado el Instituto.

UN 22,3% DE MUJERES CON MENORES A CARGO TRABAJA A TIEMPO PARCIAL

En esta misma línea, ha expuesto que, según el Instituto Nacional de Estadística, un 22,3% de mujeres con menores a cargo trabaja a tiempo parcial frente al 4,1% de hombres. Cuando hay tres o más menores, el porcentaje asciende al 25,5% en mujeres y al 6,2% en los hombres.

Igualmente, el Instituto ha recalcado que "las mujeres dedican, en promedio, el doble de horas semanales que los hombres a los cuidados y tareas del hogar, según el INE, y uno de los motivos por el que optan de forma voluntaria a trabajar a tiempo parcial es, precisamente, el cuidado de menores y personas dependientes". "Mientras, los hombres eligen de forma voluntaria el trabajo a tiempo parcial para seguir cursos de enseñanza o formación, según datos de 2024 de Empleo", ha apuntado.