El Instituto de las Mujeres presenta una guía de lenguaje inclusivo para la Administración - EL INSTITUTO DE LAS MUJERES

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha puesto a disposición del personal de las administraciones públicas una guía de lenguaje inclusivo para la Administración.

Como recuerda la institución, el lenguaje inclusivo garantiza la visibilidad y representación equitativa de todas las personas, evitando la reproducción de sesgos sexistas y exclusiones en la comunicación. Desde la aprobación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las administraciones públicas tienen la obligación de elaborar su documentación utilizando un lenguaje inclusivo y no discriminatorio.

Sin embargo, lamenta que casi dos décadas después de la entrada en vigor de la norma, su implantación sigue siendo "insuficiente y desigual" por lo que, con este documento, el Instituto de las Mujeres pone a disposición del personal de las administraciones públicas una herramienta práctica para facilitar la elaboración de documentos acordes con la legislación vigente.

La nueva guía ofrece herramientas prácticas y criterios claros para incorporar una comunicación no sexista en la Administración pública, desde la redacción de informes, convocatorias y documentos oficiales hasta la atención al público y la eliminación de estereotipos de género, según el Instituto de las Mujeres.

El texto, que combina marco jurídico, incluye además recomendaciones lingüísticas y ejemplos reales de aplicación, así como modelos de documentos administrativos, un glosario de expresiones recomendadas y una guía rápida de consulta para facilitar su uso cotidiano por parte de las instituciones y del personal público.

De este modo, esta guía no solo aborda la gramática o el estilo administrativo, sino que "habla de democracia". "Porque el lenguaje no es neutral. El lenguaje nombra, visibiliza, genera referentes, legitima, pero también puede invisibilizar, excluir o relegar", ha indicado la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, que ha presentado la guía junto al director del Instituto de Administraciones Públicas (INAP), Manuel Pastor.

Por su parte, el director del INAP ha subrayado la conexión de esta guía con la misión del Instituto y con la mejora cotidiana de la Administración, destacando además el valor de que su presentación tenga lugar en el INAP como espacio idóneo para su difusión al conjunto de las Administraciones públicas y a la ciudadanía.

"Una Administración abierta no se construye solo mediante canales, procedimientos o servicios accesibles, sino también a través de una comunicación clara e inclusiva con la ciudadanía", ha defendido.