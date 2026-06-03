Interior detecta en España casi 1.550 menores en riesgo de sufrir violencia vicaria

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. LUGAR: Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.543 menores en España están en riesgo de sufrir violencia vicaria, según se desprende del último boletín estadístico del Sistema VioGén publicado por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press.

En concreto, la estadística del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que, a 31 de mayo de este año, hay 53.221 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, con 1.543 en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 141 en alto y 1.398 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".

Igualmente, la estadística refleja 12.711 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 28 de ellos en riesgo extremo, 1.109 en alto y 11.574 en medio. En estos "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

En total, Interior tiene detectados 102.937 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén, de los que 28 están en riesgo extremo, 1.168 en alto, 14.736 en medio y 87.005 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos activos, 1.312 mujeres menores de 18 años; 25.291 de 18 a 30; 47.680 de 31 a 45; 26.176 de 46 a 64; y 2.478 de 65 o más.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.446; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.761; la Comunidad de Madrid, con 12.519; Canarias, con 6.444; Galicia, con 6.044; Murcia, con 5.757; Castilla-La Mancha, con 5.578; Castilla y León, con 5.509; Baleares, con 4.144; Extremadura, con 2.880; Aragón, con 2.415; Asturias, con 2.219; Navarra, con 2.167; Cantabria, con 1.591; La Rioja, 897; Ceuta, 319; y Melilla, con 247.