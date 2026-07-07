Interior detecta en VioGén más de 103.700 casos activos de víctimas de violencia de género, 53.495 con menores a cargo

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. LUGAR: Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 103.746 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 53.495 son con menores a cargo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y recogidos por Europa Press, a 30 de junio de este año hay un total de 103.746 casos activos por violencia de género, de los que 20 están en riesgo extremo, 1.144 en alto, 15.065 en medio, y 87.517 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.323 mujeres menores de 18 años; 25.495 de 18 a 30; 48.014 de 31 a 45; 26.435 de 46 a 64; y 2.479 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 53.495 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.583 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 145 en alto y 1.435 en medio.

En los casos de menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 12.979 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 20 de ellos en riesgo extremo, 1.097 en alto y 11.862 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.621; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.856; la Comunidad de Madrid, con 12.642; Canarias, con 6.459; Galicia, con 6.090; Murcia, con 5.733; Castilla-La Mancha, con 5.668; Castilla y León, con 5.534; Baleares, con 4.249; Extremadura, con 2.909; Aragón, con 2.451; Asturias, con 2.274; Navarra, con 2.184; Cantabria, con 1.602; La Rioja, con 910; Ceuta, con 326; y Melilla, con 238.