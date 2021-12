Irene Montero acusa a Vox de ser "prófugos de la legalidad" por pedir la derogación de las leyes feministas

"Crean ciudadanos de segunda, los hombres, con leyes que separan por sexos y ahora por géneros", le reprocha la formación de Santiago Abascal

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a Vox de ser "prófugos de la legalidad" al pedir la derogación de las leyes feministas del Gobierno, unas leyes que, según la formación que dirige Santiago Abascal, "criminalizan al hombre".

Así ha respondido la ministra en el Congreso a la interpelación de Vox sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio de Igualdad para garantizar la igualdad de los españoles, en un debate en tono bronco entre la ministra de Igualdad y la diputada Macarena Olona.

Olona ha reconocido la lucha feminista en el siglo XX en España, recordando cómo era la situación de la mujer antes de 1975, pero dentro de ese reconocimiento también ha agradecido la lucha a los hombres. Gracias a ellos y ellas, según ha relatado Olona, todos los españoles son iguales, una afirmación que, tal y como ha defendido, los ciudadanos solo van a poder escucharlo de parte de Vox.

En este sentido, ha recriminado a Montero que las políticas que está fomentando el Ministerio de Igualdad representan la "traición" a la lucha feminista, porque según Olona, la igualdad de Montero es "enfrentamiento", "división", "odio" y "tiranía del pensamiento único".

"Crean ciudadanos de segunda, los hombres, con leyes que separan por sexos y ahora por géneros", ha criticado Olona, que defiende que "sólo Vox" dice "alto y claro" que "la violencia no está en el ADN masculino y la violencia no tiene género como tampoco tiene sexo". "El enfrentamiento ente hombres y mujeres es el nuevo discurso que ha sustituido al discurso de la lucha obrera", ha advertido Olona, que asegura que las leyes del Gobierno "criminalizan" a los varones.

Por su parte, Montero ha asegurado que desde Vox "niegan la violencia machista" pero utilizan "datos que demuestran que esa desigualdad existe y que el Estado tiene una responsabilidad para combatirla" y para hacer cumplir la Constitución. "Ustedes son prófugos de la legalidad en nuestro país", les ha acusado.

Montero ha comenzado a lanzar preguntas a la diputada sobre qué haría Vox para proteger a las mujeres. "¿Qué proponen exactamente, que el Estado se desentienda?", ha cuestionado, asegurando que lo que quiere Vox es "volver a la época de 'mi marido me pega".

"¿Qué le dicen ustedes a una mujer que es humillada, apaleada, que vive con miedo? ¿Qué propuesta política le hacen ustedes?", ha preguntado, extendiendo esta cuestión a qué harían para proteger a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, a las niñas que son violadas, o a las mujeres víctimas de la trata. "¿Derogar las leyes de igualdad que permiten desplegar los mecanismos para protegerlas? ¿Esperamos a que las asesinen para después lamentarnos?", ha continuado la ministra de manera exaltada, que ha reiterado que "el Estado tiene la obligación y responsabilidad de salvar vidas".

Asimismo, ha defendido que gracias a las políticas públicas, existe el teléfono de ayuda 016, leyes como la de garantía integral de la libertad sexual (conocida como 'ley de solo sí es sí'), en trámite parlamentario, la contabilización de "feminicidios", el Pacto de Estado contra la violencia de género o iniciativas como el Plan Corresponsables. "Sabemos que esas políticas salvan vidas y no vamos a descansar hasta llegar a tiempo para todas las mujeres", ha insistido Montero.

Y en respuesta a la diputada, que ha dicho que las leyes del Gobierno "criminalizan" a los hombres, ha espetado que "decirle a un hombre que no puede golpear, controlar o espiar no es criminalizar" y, desde luego, "no es algo para que se enfade", pues solo aquellos que se sienten superiores, según Montero, son los que se ofenden por ello.

Olona ha comentado que simplemente lo que hay es una "confrontación de dos modelos de feminismo y de mujer", afeándo a Montero que ella representa a la mujer "débil", "víctima", que "necesita una cuota para ascender a puestos de responsabilidad" pero que luego no le importa escalar si es manteniendo "relaciones afectivas". Mientras, el modelo de Vox, según la diputada, es aquel en el que "todos los españoles son libres e iguales".

"FEMINISMO DE CAVIAR"

"Las mujeres y hombres de verdad no tienen niñera pagada, las mujeres y hombres de verdad son los que se levantan a las 6 de la mañana para ir a su trabajo y dignamente ganarse la vida", ha reprochado. También ha defendido una "legislación efectiva que no cree víctimas de primera y segunda" y ha acusado a la ministra de promover un "feminismo de caviar", reprochándole además que no hayan hecho nada en el caso de las niñas abusadas en el IMAS de Mallorca y que su marido, entonces vicepresidente del Gobierno, asegurara que su fantasía era "azotar a una mujer hasta hacerla sangrar". "Con ustedes están absolutamente desprotegidas", ha concluido.

Para Montero, Olona ha dicho "barbaridades". La ministra ha señalado que ella defiende un "feminismo de mujeres fuertes", advirtiendo también de que "las cosas no se construyen solas" y que el movimiento feminista ha sido el que hizo posible "construir país, democracia, igualdad".

Así, ha continuado lanzando preguntas a la diputada de Vox: "La que llega, llega, pero ¿y la que no llega? ¿Es porque es muy débil?", le ha preguntado, para recriminarle que en Vox solo hablan de aquellas "poquitas" mujeres que pueden llegar sin dificultades a lo que se propongan. "No llegan porque sean débiles sino porque hay machismo en la sociedad", ha añadido Montero, que ha abogado por la igualdad entre las mujeres, por ejemplo, entre "la señora Olona y la señora que limpia en la casa de la señora Olona". Y ha terminado su intervención calificando de "absolutamente vergüenza" la política que ejercen.