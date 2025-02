Irene Montero celebra que la justicia reconozca el beso de Rubiales como agresión sexual pero critica una multa "mínima"

Archivo - La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, interviene durante el acto central de la Universidad de Otoño de Podemos ‘Cambiar todo lo que no podemos aceptar’.

Archivo - La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, interviene durante el acto central de la Universidad de Otoño de Podemos ‘Cambiar todo lo que no podemos aceptar’. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado que la justicia reconozca el beso no consentido por parte del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, pero ha criticado que la multa impuesta es "mínima".

"Hace no tanto era impensable que la justicia reconociese un beso no consentido como agresión sexual. El feminismo lo está cambiando todo: sólo sí es sí. Pero aún queda camino por hacer: la multa y la reparación es mínima, sin inhabilitación y no se reconoce su posición de poder", ha asegurado Montero en un mensaje en la red social X.

En una sentencia, recogida por Europa Press, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto prohíbe a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. Cabe recordar que la Fiscalía solicitó que se le impusiera una pena de 2 años y 6 meses de cárcel por los delitos de agresión sexual y coacciones.

Además, ha acordado absolver al exdirector de la Selección española Albert Luque, el exseleccionador femenino Jorge Vilda y el exresponsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera, para los que el Ministerio Público pedía una condena de un año y seis meses de cárcel por un delito de coacciones.