Irene Montero muestra su "consternación" por el asesinato de la menor de 14 años en Alcalá la Real (Jaén)

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero ha mostrado este miércoles su "total consternación" por el asesinato de la menor de 14 años que se ha producido en Alcalá la Real (Jaén). "Creo que toda la sociedad compartimos la rabia y dolor", ha publicado Montero.

El suceso se ha confirmado después de que el presunto asesino, de 22 años, llamara este martes a Emergencias 112 para confesar el crimen, por el que ha sido determino.

La Guardia Civil encontró en la zona del Castillo de la Mota de la localidad el cuerpo de la menor, cuya desaparición ya había sido denunciada por sus padres.

La ministra de Igualdad, que ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que no existen palabras "que puedan acompañar a la familia", se ha mostrado, además, a "disposición" de los allegados.

Montero no ha hablado, sin embargo, de que pueda ser este un caso de violencia de género --la que ejerce el hombre sobre una mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación de pareja--, ya que todavía se desconoce si el presunto asesino conocía a la víctima.

A este caso también se ha referido en redes sociales la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para enviar todo su "cariño" y su "abrazo más grande" a la familia "de la niña de 14 años asesinada en Alcalá la Real". "No me puedo imaginar el dolor. No hay palabras", ha reconocido.