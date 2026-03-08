Irene Montero pide sacar a los militares estadounidenses de Rota y Morón y una España "refugio feminista" y de paz

Irene Montero e Ione Belarra en la manifestación del 8M. - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero ha pedido este domingo 8 de marzo que España se convierta en "refugio feminista" y de paz frente al "terror de Trump". En este sentido, ha reclamado sacar a todos los militares norteamericanos de las bases de Rota y Morón.

Así lo ha pedido Montero en el marco de la manifestación de la Comisión 8M por el Día Internacional de la Mujer, en la que participa junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tras una pancarta en la que se lee 'Amigas, al fascismo lo paramos las feministas'.

"Si Trump siembra el terror, que España sea un refugio y que también sea un refugio feminista", ha exigido Montero, en declaraciones a los medios de comunicación antes del arranque de la marcha.

Según ha dicho, este año salen "horrorizadas" por lo que está haciendo "una banda de super ricos, criminales, pederastas" llenando el mundo de "guerras" y "bombas".

Así, ha reclamado dejar de ser "aliados del mayor peligro para la humanidad que es Estados Unidos" y ha pedido sacar "a todos los militares norteamericanos de las bases de Rota y de Morón" y salir de "la OTAN", la cual ha calificado de "alianza militar criminal que está permitiendo a Trump sembrar el terror en el mundo".

Preguntada por su denuncia de amenazas por parte de un grupo neonazi, Montero ha lamentado que "todos los días hay muchas mujeres que en el ámbito público" reciben "insultos, humillaciones, ridiculización, amenazas muy serias".

Según ha indicado, se ha visto en estos días con casos como el de "Cristina Fallarás, Sara Santaolalla o Inés Hernán".

Frente a ello, ha subrayado la importancia de denunciar esa "violencia política", reivindicar que el espacio público también es de las feministas y "parar" al "fascismo".

"Ellos dicen todo el rato que el peligro es el feminismo, que el feminismo es un peligro, y nosotras les respondemos que el peligro son ellos y nosotras estamos aquí para pararles", ha zanjado.