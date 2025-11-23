Jaime de los Santos (PP) sobre la pornografía: "No va de prohibir ese tipo de cine. Va de regularlo"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, en una entrevista a Europa Press. - DIEGO RADAMES

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, aboga por regular la pornografía en vez de prohibirla y, así, de "imposibilitar" que un menor tenga acceso a este tipo de cine.

"¿Alguien se ha puesto a hablar de la pornografía de forma seria, de forma serena? No va de prohibir ese tipo de cine, no. Va de regularlo. Va de imposibilitar que un menor tenga acceso al mismo. Va de obligar a los padres y a las madres que quieran acceder a esos contenidos a que se registren. Va de obligar a la producción cinematográfica de la pornografía a que no puedan en ninguno de sus metrajes filmar cuestiones que vayan en contra de la ley o que violenten a las mujeres", asegura en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, el diputado del PP reprocha al Ejecutivo que "más allá de levantar pancartas" o de haber "engañado" a la sociedad el 8 de marzo previo a la pandemia no haya hecho "absolutamente nada" en esta cuestión. "Y de esto hay que hablar", añade de los Santos.

"Qué tristeza que en este país no nos hemos dado cuenta del peligro que corrían los jóvenes naturalizando realidades como la de OnlyFans. ¿Alguien le está dicho a estos jóvenes que lo que hay detrás de OnlyFans en muchas de las ocasiones son precisamente bandas de trata? Es lo peor, están confundiendo a las chicas y a los chicos, pero sobre todo a las chicas, con mundos que no existen y que hay que prohibir de forma inmediata", explica.

Igualmente, aboga por educar a los jóvenes en materia afectivo-sexual y, en cuanto al accceso temprano de los menores a la pornografía de forma casual, señala y que España no se lo puede "permitir", así como tampoco ser el país del mundo "con mayor turismo sexual".

"Y Ana Redondo, ¿qué pretende? Y Ana Redondo, ¿con quién ha hablado para ponerle freno a esto? Porque quizá entre los múltiples usuarios de esa industria diabólica haya muchos de sus compañeros de filas", afirma.

Respecto a las leyes contra la trata y para abolir la prostitución, de los Santos cree que el Ejecutivo no va a ser capaz de aprobar los anteproyectos en el seno del Consejo de Ministros.

"Por tanto, si no lo va a aprobar en el Consejo de Ministros y luego en el Congreso de los Diputados no tiene ni el apoyo de su grupo, me refiero al grupo de doña Yolanda Díaz, Sumar, ni de Junts, ¿a quién quieren engañar? Y usted me pregunta, ¿y el Partido Popular les va a apoyar? El Partido Popular no va a ir con el PSOE ni a la vuelta de la calle", recalca sobre la postura del PP en trata y prostitución.

Asimismo, acusa al Gobierno de diseñar "leyes vacías de contenido a espaldas del resto de grupos políticos". "¿Para contentar a ese feminismo que cada vez les da más la espalda porque se han dado cuenta que son unos abusones aparte de unos machistas?", cuestiona. En todo caso, invita a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a reunirse con el PP y con el resto de partidos políticos para abordar la trata.

Para de los Santos, el PSOE no quiere resolver el problema de la trata "porque saben que si rascan un poco más, igual se encuentran a una docena más de puteros por provincia".

En cuanto a la norma que prepara el departamento de Redondo contra la prostitución, el 'popular' dice que le "divierte" que la titular de la cartera de Igualdad trabaje en una ley abolicionista cuando "si algo caracteriza a muchos de los hombres de su partido es que son unos puteros". "¿Qué va a hacer? ¿Echarlos a todos?", pregunta.

También insiste en que Redondo es "víctima" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, a su juicio, "abusa" de la ministra para no culpar a Podemos de los fallos en el sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras para maltratadores.

En esta misma línea, pregunta el motivo por el que Redondo no admite que las incidencias con los dispositivos son "la consecuencia de un concurso hecho mal de principio a fin por Irene Montero y doña Vicky Rosell". Así, responde que es porque Sánchez "no respeta a las mujeres y tampoco a su ministra de Igualdad".

CREE QUE VOX SE CONFUNDE NEGANDO VIOLENCIA MACHISTA

Por otro lado, de los Santos considera que "Vox se confunde cada vez que niega la violencia machista y todavía más cuando la pone al nivel de los otros tipos de violencia".

De la misma manera, defiende que "cualquier violencia es execrable" y que "cualquier tipo de señalamiento tiene que ser sacado de la sociedad", pero agrega que no se puede "frivolizar" con "una lacra que existe y que padecen las mujeres".

"Pero por qué pretendemos obviando la violencia de género invisibilizar una realidad? Y todo lo demás, incluso, es oportunismo y el oportunismo en ocasiones lo que hace es erosionar la democracia. Por tanto, que con el Partido Popular no cuenten, pero que no cuente nadie que quiera utilizar a las mujeres. Ni en un sentido ni en otro", destaca.

Este martes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el movimiento feminista volverá a salir dividido en Madrid. De los Santos asegura que el PP acudirá a la manifestación convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, en lugar de a la de Comisión 8M.

Así, declara que el PP acompañará el 25N "a quienes siempre lo han tenido claro, a quienes siempre han defendido lo mismo, que es la igualdad entre hombres y mujeres y que hoy se ven desamparadas por un gobierno oportunista que dijo que iba a ser el más feminista de la historia de la democracia y que lo único que hizo de feminista fue poner a muchas ministras mujeres y nada más".

PIDE VOLVER "A LA SENDA DEL FEMINISMO REAL"

El 'popular' pide volver "de una vez por todas" a "la senda del feminismo real, que algunos llaman histórico, otros llaman radical". "A mí me gusta llamarle simplemente feminismo, porque lo otro es una mentira detrás de otra", apunta.

Además, preguntado por la marcha del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, menciona a la exdiputada socialista Ángeles Álvarez, que asegura que está "muy sorprendida por lo que esta ocurriendo en las políticas igualitarias desde el seno del Gobierno de España".

Finalmente, reclama "leyes más contundentes" y "mucho más severas" contra la violencia de género de las que marca la ley del 'solo sí y sí'. También apuesta por educar "en manos de quienes sepan de la materia". "Porque como sociedad no nos podemos quedar callados ni quietos ante una lacra que nos interpela a todos", concluye.