Juezas para la Democracia ve "valiente" la sentencia de absolución a Alves y descarta que le falte perspectiva de género

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Concha Roig, ha señalado que la sentencia que ha absuelto al exfutbolista Dani Alves es "valiente" porque "no deja de abordar ninguno de los recursos que contra ella se imponen y da respuesta detallada a todos los motivos alegados". Además, ha descartado en una entrevista a Europa Press que le falte perspectiva de género.

Así lo ha puesto de manifiesto la magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia, en una primera aproximación a la sentencia que se ha conocido este viernes. En este sentido, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado por unanimidad la sentencia que condenó al exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, a 4 años y 6 meses de prisión por la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton en diciembre de 2022.

En esta línea, Roig ha destacado que es una sentencia que dedica "una parte importante" a la incidencia que puedan tener los juicios paralelos, los juicios mediáticos. También ha resaltado que accede al contenido "íntegro" de las pruebas de las que ha dispuesto el Tribunal de Primera Instancia. "Pero el motivo principal por el que se absuelve es porque la hipótesis de la acusación no ha quedado suficientemente corroborada", ha agregado.

Precisamente, la exministra de Igualdad Irene Montero ha expuesto en un mensaje en la red social X que la sentencia "es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal". "La sentencia que absuelve a Dani Alves alegando que la víctima no es creíble es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal que desprotege a las mujeres y, como dice la ONU, mantiene la cultura de impunidad de los agresores. Una y mil veces: solo sí es sí", ha asegurado.

"LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEBERÍA DE IR SIEMPRE FUNDADA EN RAZONES"

Sobre estas declaraciones, Roig ha subrayado que "la libertad de expresión debería de ir siempre fundada en razones". "Como hemos dicho siempre, nosotros respetamos la libertad de expresión pero sí que me gustaría hacer un pequeño matiz y es que la libertad de expresión debería de ir siempre fundada en razones", ha afirmado.

Asimismo, Roig llama a estudiar "bien" una sentencia, atender a por qué llega a esa conclusión y, una vez, conocidas las razones por las que absuelve, expresar la opinión al respecto. "Entonces sí puedes expresar lo que tú piensas, que es muy razonable, es muy respetable, pero de alguna manera se tenía que hacer referencia a las razones por las cuales la sentencia absuelve", ha explicado.

En referencia al mensaje de la eurodiputada de Podemos, Roig no ve que a la sentencia le falte perspectiva de género, ni sea "un reflejo de una justicia patriarcal". "Ni es tampoco una violencia institucional, porque hay que leer los razonamientos que tiene la sentencia, que podrán ser o no compartidos si se interpone el recurso de casación, pero, desde luego, no traslucen esos sesgos de los que hablamos", ha añadido.

Por otro lado, la magistrada ha recalcado que los casos de violencia sexual "siempre se tienen que denunciar". A su juicio, tras esta condena, las víctimas no tienen por qué sentir que no tienen que denunciar. "No podemos olvidar que cuando alguien denuncia lo que está presentando ante la justicia es una hipótesis. Dice que ha pasado un hecho pero hay otra hipótesis en juego también, que dice que ese hecho no ha pasado, no ha pasado en la forma que ha dicho la denunciante. Y eso siempre se lo va a encontrar cualquier persona que se considere víctima de un delito, ya sea de naturaleza sexual, que afecte a su integridad física, o que afecte a su patrimonio", ha precisado.

Finalmente, preguntada si puede haber parte de la sociedad que piense tras esta sentencia que la ley del 'solo sí es sí' no sirve, Roig ha insistido en que hay que basarse en "verdaderas razones". "Se tiene que atender a las razones por las cuales no se ha obtenido el resultado que una persona esperaba, o que se ha hecho esperar a esa persona, que también puede ser", ha concluido.

En el auto consultado por Europa Press, el tribunal estima por unanimidad el recurso presentado por la defensa del futbolista y desestima los de la Fiscalía, que pedía elevar la pena a los 9 años de prisión, y de la acusación particular, que pedía subirla hasta los 12 años.

La sentencia señala una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante y precisa que antes "las insuficiencias probatorias" acuerda la revocación de la sentencia, una resolución absolutoria y dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.