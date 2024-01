Juguetes inclusivos para "toda" la infancia: "Hay muy poca oferta"

Archivo - "Kits" de LEGO en Braille de ONCE - ONCE - Archivo

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha pedido a la industria juguetera que piense en "toda" la infancia y que tenga en cuenta a las personas con discapacidad "en los focos de ideas para realizar, diseñar y plantear nuevos juguetes".

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press, donde ha señalado que también sería "necesario" una "alianza" entre la industria juguetera y de actividades de ocio y el sector asociativo, con el objetivo de no entrar "en una lucha de denuncia o de señalar las carencias". En todo caso, ha apuntado que "todavía es muy poca la oferta de juguetes inclusivos".

En esta línea, ha indicado que, para el movimiento asociativo, "buscar el juego debe ser una actividad que es esencial para el bienestar y el desarrollo de la infancia con discapacidad".

Además, ha expuesto que las principales exclusiones se encuentran en el diseño los juguetes y ha denunciado que hay "muchos" que son de base tecnológica, digital, que no están pensados para que permitan la interacción con todas las discapacidades.

También ha lamentado "la falta de representación, de imagen", en los mismos. "Hay muchos tipos de juguetes que representan actividades del ser humano, a mujeres, a hombres, muñecas, etc", ha recalcado para añadir que "raramente" aparece la situación de discapacidad, por lo que "se está privando al imaginario de la infancia en general". No obstante, ha aplaudido que se estén empezando a ver "algún muñeco de figuras con discapacidad, con Síndrome de Down, etc".

"NO SE PUEDE ADMITIR"

Por su parte, el Grupo Social ONCE, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que "no se puede admitir que en estos tiempos, algo tan importante y socializador como el juego deje fuera a muchas personas, especialmente niños y niñas, pero también mayores".

Igualmente, ha puesto de manifiesto que "no es normal que niños y niñas con discapacidad visual o cualquier otra no puedan participar estos días y el resto del año en juegos con los amigos, familiares".

En este sentido, ha agregado que es "muy importante" que, ya desde el diseño, los fabricantes de juguetes y de juegos de todo tipo, tengan en cuenta a las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad.

"Trabajamos cada día en favor de la accesibilidad en todos los aspectos de la vida y en todas las edades y el juego es una parte muy importante de las personas, que somos 'homo ludens' y, a través del juego también hay muchos aprendizajes", ha recordado.

Precisamente, ONCE cuenta con un Centro de Tecnología e Investigación (CTI) y un Servicio Bibliográfico (SBO) a disposición de las marcas, donde desarrollan e impulsan juegos accesibles para todos. Recientemente, ONCE y Tranjis Games han firmado un acuerdo en el que se comprometen a tener juegos accesibles, entre los que destaca el popular juego de cartas 'Virus!'.

El Servicio Bibliográfico de ONCE se encarga de adaptar en braille, en relieve y en audio, los textos que necesitan las personas afiliadas a la Organización. Además de los libros, adapta otros textos como apuntes para estudiantes, exámenes, pruebas de valoración, etc., y elementos como planos, mapas, juegos de mesa, etc. También edita y adapta mensualmente publicaciones propias para acercar a las personas ciegas diversas materias.

La Biblioteca Digital de la ONCE cuenta con un fondo documental superior a los 75.000 títulos de todos los tipos. Durante 2022, más de 13.000 personas ciegas accedieron a la BDO para realizar 433.000 descargas de diversas lecturas. A ella pueden acceder tanto las personas ciegas como las personas con sordoceguera, ya que gracias a dispositivos como líneas braille o lectores mediante tarjeta SD pueden acceder fácilmente.